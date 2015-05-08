台湾数据：4月出口较去年同期跌11.7%远逊预期，创26个月最大跌幅

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透台北5月8日 - 台湾财政部周五公布，4月出口金额较上年同期衰退11.7%，跌幅大于市场预估的衰退4.8%。此为2013年2月以来的最差。当时为年减15.8%。
4月进口则较上年同期减22.1%，亦大于市场预估的年减9.9%。
在各地区出口方面，4月对中国(含香港)出口较上年同期减12.2%；湾4月对美国出口较上年同期升1.2%；4月对欧洲出口则较上年同期减21.6%。
在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
4月年变动率(%) 3月年变动率(%)
整体出口金额 -11.7 -8.9
--中国(含香港) -12.2 -8.0
--美国 +1.2 0.0
--欧洲 -21.6 -13.6
--日本 +9.3 -11.6
以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：
出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)
2015年
4月 -11.7 -22.1 +47.6
3月 -8.9 -17.8 +40.7
2月 -6.7 -22.4 +45.6
1月 +3.4 -4.8 +48.0
2014年
12月 -2.8 -12.3 +44.5
11月 +3.7 +5.1 +42.2
10月 +0.7 -1.4 +46.2
9月 +4.7 +0.2 +35.0
8月 +9.6 +14.1 +41.1
7月 +5.8 +9.5 +26.1
6月 +1.2 +7.5 +18.9
5月 +1.4 -2.3 +52.9
4月 +6.2 +5.8 +25.3
3月 +2.0 +7.5 +19.5
2月 +7.9 +4.9 +15.7
1月 -5.3 -15.2 +29.7
注：r为修正值。(完)
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