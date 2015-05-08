港报社评：红场阅兵俄为自保倍亲华--星岛日报5月8日

俄罗斯明日举行第二次世界大战结束七十周年红场大阅兵，西方国家元首杯葛，日本首相安倍晋三最近亦宣布会缺席，俄驻华大使形容中国国家主席习近平将是活动中“最重要的嘉宾”。这标志新一轮国际博弈中，两国愈走愈近。 七十年前的今天，德国时间晚上十时，纳粹德国正式签署了投降协议。据俄罗斯统计，苏联军队在这场“反法西斯战争”中阵亡六百多万人，平民死亡更近二千万，惨烈程度超过中国抗日战争。 一九四一年德国兵分三路大军入侵苏联，苏军猝不及防，节节败退。德军一度推进到距离莫斯科仅三百八十公里，并且包围第二大城市列宁格勒，即今天的圣彼得堡。入冬后，苏军强势反攻，到一九四四年夏天终于全面收复国土，继续西进，在一九四五年四月攻陷柏林，纳粹首领希特勒自杀。

当年德军在西綫应付英美盟军，在东綫应付苏联，东綫战事牵制德军大量兵力，对盟军在西面取得胜利功不可没，今次西方领袖却杯葛俄罗斯的二战胜利纪念活动，导火綫是俄罗斯去年“吞并”克里米亚，积怨则来自俄罗斯总统普京掌权后的强人作风和外交路綫。 原苏联共和国乌克兰内部出现亲俄和亲西欧之争，主张“脱俄入欧”者凭群众运动取得政权，引起东部亲俄分子不满，俄罗斯有大量“志愿人士”带同武器进入乌克兰东部，重要军港克里米亚更公投决定“脱乌入俄”，西方视为俄罗斯的军事侵略。二战是反侵略的纪念活动，西方领袖不愿透过出席活动为俄罗斯今天的“侵略行为”背书。 一九七九年苏联挥军入侵阿富汗，西方杯葛翌年的莫斯科奥运会。今次西方指俄入侵克里米亚，虽然没有杯葛索契冬季奥运会，但是各国元首拒绝出席开幕礼，西方更对俄罗斯实施严厉经济制裁，再加上油价下跌，重创这个产油国的出口收入，俄罗斯面对经济萎缩而物价飞涨的严峻局面。

总理梅德韦杰夫指俄罗斯去年已经为此付出相当于二千亿港元的代价，预计经济今年会萎缩百分之五，连向来国民引以为傲的太空计画，未来十年都要削减三成半预算，而禁止入口西方食品的报复措施和货币贬值，又令食品价格大涨，今年三月通胀率升至一成七的十三年新高。 俄罗斯和西方猜忌日深，加强改善与东方的关系以脱困，日本渴望联俄抑华，但是在重要关头往往听命于美国，拥有强大经济实力和奉行独立自主外交的中国，因而成为俄罗斯最重要的拉拢对象，去年中俄签署了价值三万亿港元的向华供气协议，本月两国舰队又会在地中海进行联合军事演习。 中国与俄罗斯保持友好，是突破美日包围圈的重要战略，另一方面，为免形成中俄对欧美的新冷战格局，中国不会一面倒“亲俄”，须在各大国之间维持微妙的外交平衡。

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