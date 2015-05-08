《分析师观点》台湾4月出口衰退11.7%创26个月最差，第二季出口恐呈负增长

路透台北5月8日 - 台湾财政部周五公布，4月出口金额较上年同期衰退11.7%，跌幅大于市场预估的衰退4.8%。此为2013年2月以来的最差。当时为年减15.8%。中国和欧洲需求弱。

4月进口则较上年同期减22.1%，亦大于市场预估的年减9.9%。

在各地区出口方面，4月对中国(含香港)出口较上年同期减12.2%；对美国出口较上年同期升1.2%；对欧洲出口则较上年同期减21.6%。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

4月年变动率(%) 3月年变动率(%)

整体出口金额 -11.7 -8.9

--中国(含香港) -12.2 -8.0

--美国 +1.2 0.0

--欧洲 -21.6 -13.6

--日本 +9.3 -11.6

**市场评论**

凯基投顾分析师蔡耀德：

出口不如预期是因为原物料价格反弹尚未反映到传统产业，至于电子业，从近期多家企业对第二季展望保守来看，显示支撑出口的动能也衰退。进口大幅下滑也因企业对景气的展望悲观，导致降低资本支出带动进口设备下滑。整体而言，第二季与上半年出口有衰退风险，至于全年状况则要看下半年景气复苏的动能而定。

大众银行分析师陈森林：

原本大家估衰退6-8%，但结果明显劣于预期，显示除了原物料与化工产业衰退外，包括电子业也可能因为掉单而拖累出口。以地区别来看，出口欧洲衰退的原因是与原物料、笔记型电脑出货下滑有关，但中国出口衰退的原因，就与当地产业崛起的取代效应有关。由于出口数字不妙，第二季出口将下修至年减4-5%，全年约年减1%。

台新投顾分析师王凯民：

4月出口很差，如果扣掉原物价价格影响还是负的，原先表现好的电子产品也衰退了，资通讯产品也一样。这显示外需的确正在趋缓中，包括中国和欧洲的需求衰退幅度加大，展望未来，5月出口要回复年正成长恐怕有困难。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收升3.8分报30.765。

--台股加权股价指数 收盘跌0.12%至9,692.00点。

**相关连结**

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**相关背景**

--主计总处2月对2015年的经济成长率预估上修至3.78%(原估为3.50%)，2015年出口预估年增1.02%、进口年减2.07%。