港报社评：工程超支政府慷慨疏爽，老年社会不见未雨绸缪--明报5月8日

广深港高铁香港段工程造价，有说最新估计需900亿元，即是超支约250亿元。港铁和政府对这个超支数额支吾以对，令人担心纳税人有可能再一次成为冤大头，要为港铁管理失误和政府监管不力埋单。近年公共工程超支司空见惯，政府为超支工程大手大脚挥霍，但是在投放资源应对老年社会的需要却斤斤计较。政府经常说公共资源有限，要珍惜善用，可是政府在工程超支和老年社会资源投放反差之大，使人质疑谁是贫富悬殊、老无所养等深层次矛盾的始作俑者。

高铁工程究竟超支多少，港铁和政府都讳莫如深。工程延宕两年，超支数额肯定不菲，近期有立法会议员引述承建商的资料持续报数，上月底刚说超支200亿元，近日说超支250亿元。港铁和政府对此不承认也不否认，只是支吾以对，看来这个超支数额估算，虽不中亦不远矣。

近年，不少基建工程以超支收场，政府都怪罪建筑材料、人工等成本上升，似乎与政府或官员的能力无关。但是，高铁工程延误，由港铁自己查自己，或是政府委派独立专家组调查，都显示港铁和政府有不可推卸的责任。港铁人员无力驾驭工程，管理层未能及时匡正补救，政府则是监管不力，任由事态恶化；另外，工程前期勘探不足，低估了施工难度（例如高铁总站的巨大花岗岩等），政府和港铁都有责任。可见，高铁工程演变至千疮百孔，主要是人谋不臧的结果。在衆多工程超支之中，从事态性质、严重程度与超支数额之大，最使人愤慨者非高铁事故莫属。

然而，即使如此，涉及事故的相关人员，除了负责工程的周大沧承担责任而提前离任之外，管理失职的原任港铁行政总裁韦达诚，虽然提前解约却获补足余下合约的酬金，连同30万股港铁股份折算的现金，共捧3030万元而去。韦达诚管理不善，失职塞责，提前离职却获优厚补偿，反映了港铁这家由政府担任大股东的上市公司罔顾公衆利益，也反映港铁历经「高铁之乱」后并没有扫除积弊、励精图治的决心。

在这种情况下，高铁工程的巨额超支，若由政府负责，即是由纳税人埋单，势必激起更大愤慨。据知，港铁与政府签署的委托协议，港铁的赔偿额「封顶」，最多相当于承建高铁所收取的管理费金额，即是49.5亿元。不过，基于港铁在高铁工程延误的责任甚为明显，政府应该循保障公衆利益的角度，寻求包括以法律手段要港铁承担超支费用。倘若以百亿元计的巨额公帑用之于公共政策，那就可以做很多事，特别是在这个需要投入更多资源以应对老年社会的时刻。

近日有两宗新闻备受瞩目。一是73岁的施教仁为了自食其力，病体残躯却购买伪造身分证以骗得保安工作，结果被揭发身系囹圄；另一是何文田一家餐厅每日定时派饭盒给长者，坊衆投诉影响卫生和噪音扰人，餐厅一度被迫停止做善事，最终是经地方人士斡旋后才调整方式而得以继续。前者施教仁做保安工作，每月最多挣万把块钱；后者说明低下阶层的长者生活之困苦，有人为得一饭盒而不惜劳心劳力，他们轮候的那一份饭盒只值几个钱。若对照高铁超支，即使是250亿元，到底可供养多少个施教仁，又可以供给多少饭盒给长者？这个直接比拟或许有人觉得牵强，但是个中折射出来的情况，值得政府深思。

近年，政府经常说要为老年社会筹谋，今年更成立了未来基金储钱。不过，无论政府有多少钱，直接派钱给长者并不等于解决老年社会面对的诸多问题。老年社会对医疗、安老等需求大增，退休保障也需要处理，医院、安老、护老院并非一声变化就变得出来，这些都需要长时间规划和兴建。如果现在不开始行动，则10年、20年之后，长者依然无可能得安。迄今政府只说不做，可是在财政储备方面却已经超过8000亿元，政府积累如此庞大资源到底所为何事？可是，公衆见到的基建工程出现了大幅超支，难道这些以千亿计的港人财富，是为超支作准备？政府肯定否认这个说法，但是为何应付超支不皱眉，却吝于应对长者需要？政府有必要向公衆解说。

高铁工程超支与照顾低下阶层长者生活需要，好像是风马牛不相及的议题。不过，若沿着公共资源投放这条线思考，会发现政府的花钱准则反差极大。工程超支，是否有珍贵资源虚耗浪费了，公衆没有足够资料判断，可是大家见到的是：工程超支习以为常，而且数额愈来愈大，反之那些需要投放资源纾解的深层次矛盾却少有进展。这种反差衍生出来的疑窦，政府有责任向社会解说其投放资源到底正常抑或不正常。特别是对高铁超支，政府不应该再那么「顺摊」，而必须向社会证明是在全力保障公衆利益，而非为失职的港铁人员填无底深潭。

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