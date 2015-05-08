新闻稿：今年前4个月中国外贸进出口下降，4月出口降幅明显收窄--海关

路透北京5月8日 - 中国海关周五发布贸易数据，今年前4个月中国外贸进出口下降，4月当月出口降幅明显收窄。

中国外贸出口先导指数持续下滑。4月份，中国外贸出口先导指数为35.9，较3月下滑2.3，连续2个月下滑，表明今年二季度我国出口好转势头并不稳固。

以下为海关发布的新闻稿全文：

据海关统计，今年前4个月，我国进出口总值7.5万亿元人民币，比去年同期（下同）下降7.3%。其中，出口4.23万亿元，增长1.8%；进口3.27万亿元，下降17%；贸易顺差9,653.7亿元，扩大3.4倍。

4月份，我国进出口总值1.96万亿元，下降10.9%。其中，出口1.08万亿元，下降6.2%，降幅较3月份收窄8.4个百分点；进口8,739亿元，下降16.1%；贸易顺差2,102.1亿元，扩大85.2%

前4个月，我国外贸进出口主要呈现以下特点：

一、一般贸易进出口比重提升，出口增长。前4个月，我国一般贸易进出口4.14万亿元，下降7.1%，占我外贸总值的55.2%，较去年同期上升0.1个百分点。其中出口2.28万亿元，增长7.5%，占出口总值的53.9%；进口1.86万亿元，下降20.4%，占进口总值的57%；一般贸易项下顺差4,208.8亿元，去年同期贸易逆差2151.9亿元。

同期，我国加工贸易进出口2.36万亿元，下降7.4%，占我外贸总值的31.5%，与去年同期持平。其中出口1.5万亿元，下降6.7%，占出口总值的35.5%；进口8,566.3亿元，下降8.6%，占进口总值的26.2%；加工贸易项下顺差6473.7亿元，收窄4.1%。

此外，我国以海关特殊监管方式进出口7,690.8亿元，下降12.9%，占我外贸总值的10.3%。其中出口2763亿元，下降2.9%，占出口总值的6.5%；进口4,927.8亿元，下降17.6%，占进口总值的15.1%。

二、对美国、东盟出口增长，对欧盟、日本出口下降。前4个月，中欧贸易总值1.09万亿元，下降4.9%，占我外贸总值的14.6%。其中，我对欧盟出口6,698.2亿元，下降0.7%；自欧盟进口4,239.1亿元，下降10.9%；对欧贸易顺差2,459.1亿元，扩大23.7%。中美贸易总值为1.05万亿元，增长2.3%，占我外贸总值的14%。其中，我对美国出口7,491.9亿元，增长9.2%；自美国进口3,031.8亿元，下降11.5%；对美贸易顺差4,460.1亿元，扩大29.8%。

前4个月，我与东盟贸易总值为8,951.2亿元，增长1.5%，占我外贸总值的11.9%。其中，我对东盟出口5,442.4亿元，增长13.1%；自东盟进口3,508.8亿元，下降12.6%；对东盟贸易顺差1,933.6亿元，扩大1.4倍。中日贸易总值为5,547.1亿元，下降11%，占我外贸总值的7.4%。其中，对日本出口2,700.6亿元，下降12%；自日本进口2,846.5亿元，下降10%；对日贸易逆差145.9亿元，扩大55.4%。

前4个月，内地与香港贸易总值为5,663.6亿元，下降10.4%，占内地外贸总值的7.6%。其中，对港出口5499.8亿元，下降9.8%；自港进口163.8亿元，下降26.7%；对港贸易顺差5,336亿元，收窄9.2%。 三、民营企业进出口比重提升。前4个月，民营企业进出口2.61万亿元，下降1.3%，占我外贸总值的34.8%，较去年同期提升2.1个百分点。其中，出口1.82万亿元，增长7.3%，占出口总值的43.1%；进口7881.8亿元，下降16.7%，占进口总值的24.1%。同期，外商投资企业进出口3.58万亿元，下降3.8%，占我外贸总值的47.8%。其中，出口1.94万亿元，下降2.1%，占出口总值的45.9%；进口1.64万亿元，下降5.9%，占进口总值的50.3%。

此外，国有企业进出口1.3万亿元，下降15.1%，占我外贸总值的17.4%。其中，出口4678.9亿元，下降1%，占出口总值的11.1%；进口8367.3亿元，下降21.4%，占进口总值的25.6%。

四、广东、江苏等7个省市合计进出口所占比重下降，部分中西部省份出口较快增长。前4个月，广东进出口总值1.81万亿元，下降3.5%，占进出口总值的24.2%。同期，江苏、上海和北京（含中央在京单位）进出口总值分别为1.04万亿、8,784.4亿和6,461亿元，分别下降3.9%、3.5%和27.4%。此外，浙江进出口总值为6,444.7亿元，下降1.2%；山东为4,538.1亿元，下降18.2%；福建为3,231.9亿元，下降0.8%。上述7省市进出口值合计占我进出口总值的77.2%，较去年同期回落0.5个百分点。

从出口方面来看，前4个月，广东出口1.12万亿元，增长1.8%。江苏出口6,302.1亿元，增长0.4%；浙江5,033.8亿元，增长6.5%；上海3,821.2亿元，下降4.2%；山东2,588.1亿元，下降2.6%；福建2,085.5亿元，增长3.4%；北京1,042.6亿元，下降12.3%。同期，中西部地区的重庆、云南、河南和湖北等省份的出口增速分别为31.8%、31%、19.7%和18.1%。

五、机电产品和传统劳动密集型产品出口增长。前4个月，我国机电产品出口2.45万亿元，增长3.9%，占出口总值的57.9%。其中，电器及电子产品出口1.06万亿元，增长5.8%；机械设备7,232.4亿元，下降4.1%。同期，服装出口2,835亿元，下降4%；纺织品2,048.4亿元，下降0.3%；家具1,071.7亿元，增长12.6%；鞋类991亿元，增长0.8%；塑料制品698亿元，增长2.7%；箱包507.2亿元，增长7.8%；玩具220.7亿元，增长11%；上述7大类劳动密集型产品合计出口8,372亿元，增长1%，占出口总值的19.8%。此外，肥料出口1,092.8万吨，增加60.9%；钢材3,431.4万吨，增加32.7%；汽车25万辆，减少8.8%。 六、铁矿砂、原油、粮食等主要大宗商品进口量增加，煤、成品油进口量减少，主要进口商品价格普遍下跌。前4个月，我国进口铁矿砂3.07亿吨，增加0.7%，进口均价为每吨413元，下跌45.2%；原油1.11亿吨，增加7.8%，进口均价为每吨2,536.9元，下跌47.2%；煤6,902.4万吨，减少37.7%，进口均价为每吨397.3元，下跌19.3%；成品油1,036.9万吨，减少6.7%，进口均价为每吨3,020.5元，下跌38.2%；初级形状的塑料892.7万吨，增加3.7%，进口均价为每吨1.06万元，下跌14.5%；钢材443.2万吨，减少9.5%，进口均价为每吨7,255.6元，下跌4.4%；未锻轧铜及铜材153.3万吨，减少14%，进口均价为每吨3.97万元，下跌12.8%。