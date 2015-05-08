中国债市：地方债发行近期将重启，或引入定向发行减轻市场冲击--报载

路透上海5月8日 - 此前一度遇阻的中国地方债发行有了新的进展。经济参考报周五报导称，推迟多日的地方债发行近期将启动，值得注意的是，1万亿元额度的置换债发行，除采用公开发行外，还可能引入定向发行的方式，且定向发行的规模将超过公开发行，以减缓地方债供给对市场的冲击。 报导引述一位接近财政部的人士指出，比较可能的方案是，置换银行贷款的部分将定向发行给当初的贷款银行，所谓“谁家的孩子谁抱走”。而置换信托、证券、保险等其他金融机构融资方式的部分，可能将主要采取公开向市场发行的方式。 报导还援引一位地方财政系统人士透露，非银行贷款的债务也要先协商定向发行，实在不行再公开发行。 财政部财科所研究员赵全厚对经济参考报表示，定向发行不一定是私募发行，也可以是定向公募发行，如果私募发行，利率肯定不会完全一致，同样质量的债券出现不同利率也有问题。 “所以更可能的方式是定向公募，也就是把所有债权人组织在一起，大体有一个基准价，在大家都能接受的情况下确定利率，定向发行债券。”赵全厚称。 江苏省此前原定在4月23日招标发行其今年首批地方政府债因故推迟，但未明确具体原因，随后有消息称，已完成承销商组团的安徽等省份也将地方债的发行延后。