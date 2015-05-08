路透基点：台湾广达电脑7.5亿美元再融资案已获五家银行承贷--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港5月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾上市的电子制造商--广达电脑的7.5亿美元再融资案吸引到多家银行参与筹组一般银团。
消息人士称，永丰银行、玉山商业银行、远东国际商业银行、台湾企银和元大商业银行都以参贷行身份参加了是次融资，还有几家银行正在等待最后的批准。
贷款将于6月初签署。
广达电脑2月末委托18家银行为其牵头筹措这笔贷款。这些银行包括：中国银行、交通银行、台湾银行、三菱东京日联银行、中国建设银行、 法国东方汇理银行、中国信托商业银行、星展银行、第一商业银行、汇丰银行、华南商业银行 、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、瑞穗银行、三井住友银行、台北富邦商业银行、台新银行和台湾合作金库银行。华南商业银行为协调行。
这笔贷款包括A部分5.5亿美元五年期贷款，和B部分2亿美元三年期贷 款，B部分可选择延期两年。
A部分贷款利率为较一个月、两个月、三个月或六个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码125个基点，B部分贷款利率为较相同指标加码108个基点。消息人士称，台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)和LIBOR利差若超过38个基点的话，将由借款人支付超出的部分。
所筹资金多数将用于为2010年6月获得的6.6亿美元贷款提供再融资，剩余部分将作为运营资本。
2010年有16家银行作为牵头行兼簿记行(MLAB)参与了这项五年期循环 信贷。2010年的6.6亿美元贷款原定目标为6亿美元，贷款利率较LIBOR加码53个基点，最高综合收益为59.5个基点。
2013年8月，广达电脑签署了3.6亿美元的三年期循环贷款，利率较LI BOR加码108个基点。若TAIFX与LIBOR之差超过38个基点，借款人将支付超出部分。(完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
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