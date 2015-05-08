更新版 1-新债招标：中国一年国债低于预期，资金宽裕支撑机构投标踊跃

* 一年固息国债中标利率2.66%稍低于预测均值

* 资金利率节节下探，流动性宽松支撑买气

* 投标机构来看，外资等机构较为青睐 (新增更多评论)

路透上海5月8日 - 中国财政部周五招标的一年期固息国债，中标利率低于此前预测。交易人士指出，资金利率节节下探，流动性宽松无虞，二级市场短券买气亦尚可，均对今日一级短券形成支撑，从投标机构来看，外资等机构更为青睐。

业内人士稍早透露，财政部招标发行的220亿元人民币一年期固息国债，中标利率为2.66%，稍低于此前2.70%的市场预测均值；该期债边际中标利率为2.70%，投标倍数为2.54倍。

“结果有点低，但也没太意外，昨天1y估值基本在2.70%，手续费5分，而且才发220亿，在现在这种资金面预期下不会高到哪里去”，上海一银行交易员表示。

她并透露，一级半市场在2.68%-2.69%返手续费成交，很多外资机构还在收，中了边际的机构能赚一点。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年期品种最新收益率为2.6912%。

上海另一银行机构交易员透露，除外资机构外，其它机构参与积极性也较高，毕竟目前资金利率低企，且近期二级短债收益率也下行较多。

以下为今年以来包括本次招标在内的一年期国债招标明细：

招标日 发行规模(亿元) 中标利率 预测值 投标倍数 备注

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5月8日 220 2.66% 2.70% 2.54 最终发行量待追加结果

4月10日 220 3.13% 3.15% 2.63

1月14日 200 3.14% 3.23% 3.55

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该期债为今年第九期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。

该债5月11日开始计息，到期一次还本付息。招标结束至5月13日进行分销，5月15日起上市交易。