《路透晚报》--5月8日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：4月进出口双降均逊预期，稳外贸措施亟需落实

中国4月进出口双双滑落，远逊市场预期，内外需皆疲弱及较强的人民币汇率，让外贸增长承压，实现全年目标任务艰巨，这也意味着稳出口扩内需的措施亟需进一步落实。

--中国政策：降低准入门槛加大金融支持，促进电子商务发展--国务院

为减少束缚电子商务发展的机制体制障碍，中国国务院周四表示，要为电子商务发展营造宽松发展环境，降低准入门槛，并加大金融服务支持，合理降税减负，到2020年基本建成统一开放、竞争有序、诚信守法、安全可靠的电子商务大市场。

--中国政策：拟自2018年起全国供应国Ⅴ标准普通柴油--发改委

中国国家发展改革委周四正式印发加快成品油质量升级工作方案的通知，要求增加普通柴油升级内容，计划自2018年1月1日起，全国供应与国Ⅴ标准车用柴油相同硫含量的普通柴油。

--中国经济：推进改革不讲条件，实现经济转型最终出路在改革--人民日报

人民日报周五继续刊发评论文章称，面对经济新常态，实现经济转型升级，最得力的工具就是“改革”，最终的出路也在“改革”。推进改革不讲条件。

--中国税收：5月10日起提高卷烟批发环节从价税并加征从量税--财政部

中国财政部周五发布通知，自2015年5月10日起，将卷烟批发环节从价税税率由5%提高至11%，并按0.005元/支加征从量税。

--《分析师观点》台湾4月出口衰退11.7%创26个月最差，中国和欧洲需求弱

台湾财政部周五公布，4月出口金额较上年同期衰退11.7%，跌幅大于市场预估的衰退4.8%。此为2013年2月以来的最差。当时为年减15.8%。中国和欧洲需求弱。

【金融】

--中国金融：存贷比未来仅作为参考指标，研究银行投贷联动机制--银监会

中国银监会副主席周慕冰周五表示，未来会把存贷比由监管指标改为参考指标；一季度末商业银行不良贷款率为1.39%，仍低于国际同业水平；其中小微企业贷款不良率要高于平均水平一倍多，不过银行不良贷款拨备充足，总体风险可控。

--中国金融：国开行去年实现净利润976.83亿元人民币，同比增长22%

中国三大政策性银行之一--国家开发银行周四披露2014年年报显示，去年实现净利润976.83亿元人民币，同比增加177.31亿元，增幅达到22.18%。

--中港个股:交行在卢森堡成立其欧元区首家子行，国内六大银行分支聚齐

按资产计中国第五大银行--中国交通银行周五宣布，交通银行(卢森堡)有限公司昨成立，这是该行在欧元区的第一家子行。至此，中国前六大银行均已在或即将在卢森堡开设分支机构。

--路透专访：花旗上海自贸区支行发挥"美元行"优势，主打跨境业务--行长

中国上海自贸区地理区域的扩围及金融改革的深入试点，成为外资银行扩大在华业务的新突破口。作为首批入驻中国上海自贸区的外资银行，花旗中国自贸区支行正借助其“美元行”优势，开展集中收付汇、轧差净额结算等和境外融资等系列试点业务。

【固定收益】

--中企海外债券：永晖控股优先票据票息未能偿付，债务重组未明确

煤炭进口商永晖控股发行的2016年到期的5亿美元优先票据票息8.5%的优先票据周五迎来了付息大限，但未能付息，债务重组事项尚不明确。

--中国债市：地方债发行近期将重启，或引入定向发行减轻市场冲击--报载

此前一度遇阻的中国地方债发行有了新的进展。经济参考报周五报导称，推迟多日的地方债发行近期将启动，值得注意的是，1万亿元额度的置换债发行，除采用公开发行外，还可能引入定向发行的方式，且定向发行的规模将超过公开发行，以减缓地方债供给对市场的冲击。

--新债招标：中国一年国债低于预期，资金宽裕支撑机构投标踊跃

中国财政部周五招标的一年期固息国债，中标利率低于此前预测。交易人士指出，资金利率节节下探，流动性宽松无虞，二级市场短券买气亦尚可，均对今日一级短券形成支撑，从投标机构来看，外资等机构更为青睐。

--中港个股：建行发境外首单二级资本债券，信用息差为中资行同类产品最低

以市值计全球第二大银行--中国建设银行周五表示，该行于周三发行其境外第一单符合巴塞尔Ⅲ条款的二级资本债券；创造了至今中资银行已发行同类产品的S条例下单笔最大发行规模、最低发行价格和最低信用息差。

--《中国债市每日综述》资金宽短券收益率领跌，弱贸易数据强化放松预期

中国银行间债市周五现券收益率和利率互换(IRS)继续下行，短期品种领跌。交易员表示，银行间资金面量价愈发宽松，支撑一二级短券同步向好，同时今日公布的贸易数据走弱，令市场对政策放松预期继续发酵，长端品种亦稳步走低，惟幅度稍逊。

--中国票据市场：转贴利率跌幅放缓，控期限错配风险短票更受青睐

中国票据市场转贴利率本周续降，但受制于资金成本因素跌幅放缓；而为控制未来资金利率反弹可能导致的期限错配风险，近期短票更受青睐。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小跌对贸易数据反应平平，横盘整理料延续

人民币兑美元即期周五早盘小幅下跌，中间价亦小跌因隔夜国际美元 .DXY 反弹，交易员表示，4月中国贸易顺差尚可，但市场反应平平，市场亦缺乏指引，交投清淡，汇价料延续横盘整理。

--路透调查：印度卢比兑美元未来一年料走弱，人民币料持稳

中国人民币未来一年大致将于区间交投，因中国央行料极力提振经济，保护出口商与中国企业。分析师预估，人民币兑美元汇价在一个月后料在6.21左右，六个月后为6.21，2016年4月底为6.17。

--离岸人民币：3月渣打人民币环球指数环比跌1%，今年中国GDP预测从7.1%调至6.9%

受限于人民币疲弱，离岸人民币存款和点心债券放缓，渣打银行 STAN.L 3月人民币环球指数按月下跌1%，该行周四并公布，中国2015年经济增长预测由7.1%下调至6.9%。

--银行观点：人民币贬值不会成为政策选择，今年不会出现大贬--渣打

渣打银行最新研究报告认为，基本面与实际考量均不支持人民币兑美元贬值。中国央行将目前经常项目顺差视为支撑人民币走强的关键基本因素，中国资本账户开放议程在面临资本外流的情况下仍未止步或倒退，这个事实表明决策部门并未过分担忧外汇资产由政府持有流向企业和家庭部门持有。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡收升2.3%终止三连跌，中小盘个股受利好刺激强劲反弹

中国股市沪综指周五震荡收升2.3%终止三连跌。分析师指出，受中国总理考察中关村创业大街和国务院鼓励互联网企业境内上市的利好政策影响，今日入市资金明显流入创业板和中小板，刺激中小盘个股全面强劲上涨，沪综指盘中则再现百点大幅震荡，尾盘抢反弹行情资金大举入市令股指持续上扬，市场情绪有所回暖。

--《综述》中国房地产增长趋稳分化加剧，地方有望祭出去库存新招

伴随着中国经济进入到降速提质的新常态，房地产业也迈进深度结构调整阶段，在前期一系列利好政策发酵下，今年中国楼市有望实现平稳增长，但地区分化的形势将愈加严峻，这也意味着获得更多政策自主权的地方可能会祭出更多去库存的措施。

--香港房地产：3月私人住宅楼价按月持平涨势暂歇，小型住宅一年来首跌

香港差饷物业估价署周五发表的临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价持平2月，此前连升11个月的涨势暂歇；首季楼价累计上扬4.7%。

--香港个股：光汇石油获中国社保基金认购股份，支持混合所有制改革--消息

据两名消息人士周五对路透称，中国民营企业光汇石油近13亿港元的配股计划，获得中国社保基金参与，作为支持国内混合所有制改革的举措。

--中国个股：福能股份和长江电力等参与投资华龙一号福建示范项目

中国自主核电技术“华龙一号”首个示范项目周四在福建福清正式开工。据福能股份周五公告，其与长江电力、华能核电、中核股份等共同组建合资公司，负责建设和运营该示范项目。

--企业并购：和黄为英国电讯业务引入多名投资者，涉资高达327.4亿港元

由亚洲富豪李嘉诚掌控的环球综合企业--和记黄埔周五宣布，将为其英国电讯业务--3英国及O2英国合并业务（合并公司），引入包括新加坡政府投资公司（GIC）、加拿大退休金计划投资委员会等多名投资者，认购合并公司股份，涉资高至27.7亿英镑（约327.4亿港元），将用于支付收购O2英国的部份代价。

--中国个股：四川长虹控股子公司参股的欢网科技引入腾讯投资

中国四川长虹电器股份有限公司周五公告，控股子公司长虹创新投资参股的欢网科技，以增资扩股方式引入战略投资者腾讯投资，增资后腾讯投资持股比例为7.143%。

--香港个股：绿地集团增持博大绿泽股份，做大其房地产关联业务