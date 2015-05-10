主要国家经济指标预测--5月11日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月11日(一) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 4月 -- 正6.0 企业信心指数 -- 正3 1100 英国央行利率决定 5月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 1400 美国就业趋势指数 5月 -- 127.7 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 4月 -- +4.7% 2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 -- 12,453 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月8日(五) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 3.3% 3.3% (经季节调整) 3.3% 3.3% 0600 德国工业生产(较前月) 3月 -0.5% +0.4% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 3月 +1.2% +0.45% 经季节调整进口(较前月) +2.4% 持平 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差193 顺差197 0700 英国Halifax房价指数(较上月) 4月 +1.6% +0.4% 三个月房价(较上年同期) 截至4月 +8.5% +7.8% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -0.2% +0.1% (较上年同期) -1.1% -0.9% 0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 3月 +0.4% +0.2% 经工作日调整的的工业生产(较上年同期) +1.5% -0.2% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 3月 逆差31.63 逆差29.5 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差101.22 逆差98.0 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 4月 18.18 18.20 1230 加拿大就业人口变动(万人) 4月 减少1.97 减少0.50 失业率 6.8% 6.9% 1230 美国非农就业岗位(万个) 4月 增加22.3 增加22.4 民间就业岗位(万个) 增加21.3 增加22.0 制造业就业岗位(万个) 增加0.1 增加0.5 政府部门就业岗位(万个) 增加1.0 -- 失业率 5.4% 5.4% 平均时薪(较前月) 0.1% +0.2% 每周平均工时 34.5 34.5 劳动力就业参与率 62.8% -- 1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 3月 +0.1% +0.3% 趸售销售(较前月) -0.2% +0.5%(完)