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亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 07:20 BJT

****主要国家经济指标预测--5月11日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                      　公布时段      预估值      前值    
    5月11日(一)
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                 4月         --       正6.0
                          企业信心指数                             --         正3
    1100 英国央行利率决定                              5月       0.5%        0.5%
                 量化宽松规模(亿英镑)                              --       3,750
    1400 美国就业趋势指数                              5月         --       127.7
    2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期)   4月         --       +4.7% 
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          4月         --      12,453 
    
 
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     现值      预估值        
    5月8日(五)
    0545 瑞士失业率(未经季节调整)                      4月        3.3%        3.3%
                     (经季节调整)                                 3.3%        3.3%
    0600 德国工业生产(较前月)                          3月       -0.5%       +0.4% 
    0600 德国经季节调整出口(较前月)                    3月       +1.2%      +0.45% 
             经季节调整进口(较前月)                              +2.4%        持平 
             经季节调整贸易收支(亿欧元)                        顺差193     顺差197
    0700 英国Halifax房价指数(较上月)                   4月       +1.6%       +0.4% 
                    三个月房价(较上年同期)         截至4月       +8.5%       +7.8% 
    0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)               4月       -0.2%       +0.1% 
                                (较上年同期)                     -1.1%       -0.9% 
    0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月)            3月       +0.4%       +0.2%
               经工作日调整的的工业生产(较上年同期)              +1.5%       -0.2% 
    0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)              3月   逆差31.63    逆差29.5 
               全球商品贸易收支(亿英镑)                     逆差101.22    逆差98.0
    1215 加拿大房屋开工年率(万户)                      4月       18.18       18.20 
    1230 加拿大就业人口变动(万人)                      4月    减少1.97    减少0.50
                失业率                                            6.8%        6.9% 
    1230 美国非农就业岗位(万个)                        4月    增加22.3    增加22.4 
         民间就业岗位(万个)                                   增加21.3    增加22.0
         制造业就业岗位(万个)                                  增加0.1     增加0.5 
         政府部门就业岗位(万个)                                增加1.0         -- 
         失业率                                                   5.4%        5.4% 
         平均时薪(较前月)                                         0.1%       +0.2%
         每周平均工时                                             34.5        34.5
         劳动力就业参与率                                        62.8%         --  
    1400 美国批发(趸售)库存(较前月)                    3月       +0.1%       +0.3% 
                 趸售销售(较前月)                                -0.2%       +0.5%(完)

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