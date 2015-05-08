更新版 1-中国数据：4月进出口双降均逊预期，稳外贸措施亟需落实

* 中国4月出口同比降6.4%远逊预期，进口降16.2%

* 弱外需和强汇率是出口下行的主要原因

* 实现今年贸易目标面临压力

* 稳出口扩内需的措施需进一步落实 (新增更多评论和数据细节)

发稿 路透中文部；撰写 宿泱韫

路透北京5月8日 - 中国4月进出口双双滑落，远逊市场预期，内外需皆疲弱及较强的人民币汇率，让外贸增长承压，实现全年目标任务艰巨，这也意味着稳出口扩内需的措施亟需进一步落实。

中国海关周五公布，以美元计价的4月出口同比下降6.4%，远逊于路透调查预估的增长2.4%。4月进口同比跌幅进一步扩大至16.2%；当月贸易顺差341.34亿美元，略高于前月但低于路透调查预估的394.5亿美元。

中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁指出，4月份的贸易数据比较差，出口降幅虽然收窄但并没有回正，显示国际市场需求依旧不旺，而进口降幅也有所扩大，主要与国际大宗商品价格较低有关，预计进口有可能会在下半年随大宗商品价格反弹有所回正，而出口则完全取决于国际市场，国内政策能调控的空间也很有限。

“从目前看，上半年外贸波幅较大，但整体的内外需回升并不旺，也对中国经济形成压力。全年外贸实现6%的目标有一定难度。”他称。

民生证券宏观固收团队点评数据时称，4月出口大幅下行的外部原因是发达国家贸易再平衡压力，内部原因是人民币实际有效汇率太强。

他们认为，货币政策应指向宽松来缓解汇率端的压力；一带一路应加速进行，通过基建扩大新贸易区的内需来缓解外需压力，实现贸易新区域的拓展；同时，出口疲弱对经济下行的影响也需对内稳增长对冲。

中国商务部稍早表示，中国外贸形势的严峻性和复杂性没有根本改变，不稳定不确定因素较多，挑战和压力还在增大，外贸可能保持中低速增长。

数据显示，未来出口前景仍不太乐观。海关新闻稿称，4月中国外贸出口先导指数为35.9，较3月下滑2.3，连续2个月下滑，表明今年二季度出口好转势头并不稳固。

“发达国家经济复苏遭遇波折和人民币有效汇率升值压力之下，出口或将继续维持弱势，而内需疲弱将抑制进口，内外需不景气格局或在短期持续。”光大证券首席经济学家徐高表示。

他提及，分项看，加工贸易在外需疲弱下持续放缓是出口下行的主要原因，而分国别出口中对香港出口下跌最为明显，对美国和东盟出口继续增长。在进口中，受大宗商品价格下降影响，原材料进口量增加但进口额未有明显上升。

数据显示，前4个月一般贸易进出口4.14万亿元，下降7.1%，占外贸总值的55.2%；加工贸易进出口2.36万亿元，下降7.4%，占外贸总值的31.5%。国别看，对美国、东盟出口增长，对欧盟、日本出口下降。前四个月中美贸易总值增长2.3%，占外贸总值的14%。

人民兑美元即期 早盘未受贸易数据太多影响，波动不大。

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**稳外贸政策需进一步落实**

今年前四个月出口同比增长1.6%，进口则大降17.3%，凸显出内外需面临重重压力，中国政府已出台一系列稳外贸的举措，分析人士认为，可能需要更多时间来发挥其效应，与此同时，仍需进一步落实稳出口扩内需的政策。

为支持外贸发展，中国国务院4月发布关于改进口岸工作的意见，加大简政放权力度， 尽快制定公布权力清单和责任清单，规范收费以减轻外贸企业负担，促进外贸稳定增长。

国务院还于4月部署完善消费品进出口相关政策，对国内消费者需求大的部分国外日用消费品，于今年6月底前开展降低进口关税试点，逐步扩大降税商品范围，以此扩大国内消费需求，丰富国内消费者购物选择。

“要实现进出口增长6%的全年目标难度很大，仍需要稳外贸政策的支持。”招商证券宏观团队指出，从国务院支持外贸的举措来看，当前外贸已然进入“进出口并重”的新阶段，其对经济的作用已转变为促进产业升级和经济结构调整。

澳新银行中国经济师周浩也指出，未来还需出台更多支持性举措，包括退税，这可能很快就会出台，当然在财政政策包括房地产政策方面都有进一步加码的空间。

他并表示，人民币实际有效汇率整体强势，对出口会有影响，但现在中国进出口问题已不是人民币汇率贬值1-2%就能缓解的；通过汇率贬值提振出口，除非有很大幅度的贬值，但这种可能性很小。

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