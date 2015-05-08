中国货币市场：资金泛滥长期利率跌幅扩大，三个月Shibor刷新逾两年低点

路透北京5月8日 - 中国银行间资金市场周五回购利率继续下行，随着新股申购扰动渐行渐远，资金供给泛滥之势不改，其中中长期利率跌幅进一步扩大，一个月及三个月shibor均创下逾两年新低。
交易员表示，隔夜利率探逾五年新低，开盘价格引导下行步伐不止，或表明降低融资成本之意坚决；不过后期短端利率下行步伐或放缓，长端利率回落则仍存空间。
此外，稍早发布的进出口数据亦明显低于预期，市场对放松政策憧憬仍强烈，料宽松基调难改，流动性无虞。
“大行和股份银行融出意愿强烈，基本上敞开供应，要多少给多少；长期资金价格最近加力下降，不过供需都不旺盛。”华南一银行交易员称。
中国4月进出口双双滑落，远逊市场预期，内外需皆疲弱及较强的人民币汇率，让外贸增长承压，实现全年目标任务艰巨，这也意味着稳出口扩内需的措施亟需进一步落实。
华北一银行交易员亦指出，经济下行压力下，不良贷款率攀升抑制银行放贷意愿，央行持续引导资金价格下行也有刺激放贷的因素在其中。
中国银监会副主席周慕冰稍早表示，一季度末中国金融业不良贷款率为1.39%，银行业风险总体可控。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.3973 1.4490 -5.17
七天 2.2879 2.3330 -4.51
14天 2.7146 2.8511 -13.65
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.3600 3.1000 -74.00
七天 1.7800 1.9500 -17.00
14天 1.2000 2.8350 -163.50
回购定盘利率
其中:隔夜 1.5100 1.6000 -9.00
七天 2.3700 2.4000 -3.00
14天 2.8000 2.9600 -16.00
Shibor
其中:隔夜 1.4430 1.4890 -4.60
七天 2.3340 2.3550 -2.10
三个月 3.7985 3.8230 -2.45
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 华小萌; 审校 吴芳/杨淑祯)