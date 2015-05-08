更新版 1-香港个股：光汇石油获中国社保基金认购股份，支持混合所有制改革--消息

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路透香港5月8日 - 据两名消息人士周五对路透称，中国民营企业光汇石油 近13亿港元的配股计划，获得中国社保基金参与，作为支持国内混合所有制改革的举措。

社保基金为香港多家H股股份的主要股东，但过去一年陆续少量减持中国工行 、中国人保集团 、中信证券 等H股股份，一直以来亦绝少参与其他港股买卖，这次投资民营企业实属罕见。

消息人士拒绝透露社保基金的认购比例，但指出，光汇石油这次配售获得多家大型机构投资者以及主权基金认购，社保基金是其中一家。

其中一名消息人士并称，“光汇石油此前收购中海油 于渤海湾两个合同区块的外资权益，就是混合所有制的一种方式，该公司未来拟参与更多收购。”

路透尚未联络到全国社会保障基金理事会对上述消息给予置评。

中国去年开始推行国有企业混合所有制改革，目的为引入社会和民间资本，以加快市场化发展，提升企业管治和营运效益。

据国务院国资委研究中心主任楚序平此前称，混合所有制操作，优先鼓励IPO(首次公开发行)进行混合，同时优先考虑包括社保基金、保险基金等公众基金。

**石油企业率先进行混改**

此前有多家大型国企表态将进行混合所有制改革，其中亚洲最大炼油商中国石化 率先完成向25境内外投资者出售中石化销售公司的29.99%股权，并与部分股东签订业务合作协议，包括与腾讯 在移动支付、O2O（线上与线下）的领域探索机会。

另一家石油巨头中国石油 正在着手将混合所有制改革扩大至天气然和原油管道，交通银行 去年已上报实施混合所有制申请。

光汇石油是中国最大持牌海上服务供应商，目标于2018年成为全球五大石油储存供应商之一。

据今早的公告显示，该公司拟按每股2.2港元，配售约5.9亿股新股，筹资12.98亿港元，主要用于偿还若干债务、作为营运资金及一般企业用途。

配售股份相当于经扩大后股本约6.31%，配售价较周四收市价2.51港元折让逾12%。

该股今早一度逆市跌逾14%，低探2.15港元；香港时间13:26，跌9.16%，报2.28港元；香港恒生指数 则涨0.39%。（完）

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