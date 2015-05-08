《热点透视》欧元区公债崩跌，打破原有市场规律

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas 编译 王颖

路透伦敦5月7日 - 直到最近，市场似乎一直在一套简单法则的主导下有条不紊地运行。但周四欧元区债市展开拉锯战，与此同时股市下挫油价上扬；算上这次短时期的债市暴跌，看起来市场法则已经彻底失灵。

债市的情况尤其令人困惑。截至5月7日1200BST(英国夏令时)，超级避险品种德国10年期公债收益率(殖利率)在短短六天内上涨了大概0.5个百分点至0.645%，而且还不算周四早盘进一步斩获的10个基点涨幅，这些涨幅在午前失守。

同期限美国公债收益率上涨32个基点。欧元区公债收益率维持低位的直接原因--欧洲央行购债计划并未发生变化，而其他数据也未见异常。

债市异动，而常常剧烈震荡的股市则显得循规蹈矩。虽然欧洲股市Stoxx指数自4月初触及高点以来累计下跌7%，但美国和日本股市基本上在原地打转。

过去几年的大部分时间，美国、欧洲和日本的超宽松货币政策可以解释，为何在全球经济总体温吞的情况下公债收益率下滑、股市上扬、大宗商品价格居高不下。而当大宗商品价格下跌时，可以说是另一个理论--供需规律起了作用。但无论是供应面还是需求面，都无法解释为何布兰特原油又从1月低点劲扬45%，反弹到当前每桶约68美元的水平。

实际上，现在市场似乎已毫无逻辑可言了。对交易员而言，最危险的非理性并非价格震荡本身，而是原本的经验法则被打破，即实体世界有相当重大的消息，才能刺激市场大幅波动。

如果说有什么值得注意的话，那就是最新的经济信息，尤其是来自美国的信息，一直弱于预期。这通常会推低债券收益率。也一直有一些通胀稍稍上升的迹象，但没有什么能支持市场出现这么大幅度波动的经济信息。

各种各样的电脑化交易策略似乎放大了市场趋势，无论是上行还是下行。银行业者可能也更加不愿意逆势而为。