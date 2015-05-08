台湾货币市场：提存期初短率持稳低位，下周资金可望延续宽松态势

* 提存期初短率持稳低位

* 下周可望延续本周宽松态势

* 两年期定存单标售低于预期

* 短票和RP利率大致持平

记者 詹静宜

路透台北5月8日 - 台湾银行间短率周五持稳低位，银行间资金调度人士表示，提存期初银行间资金水位偏高，但需求疲软及资金去化管道有限，令短率持续贴近低位，今日两年期定存单标售利率亦低于预期并连七度走跌。

他们并指出，尽管本旬有缴税因素干扰及现金股利资金调度等变数，但目前资金情势宽裕，缴税变数要到月底才会趋于明显，现在暂且反应市场钱多的状况，下周资金可望延续本周宽松态势，短率料持于当前低位水准。

“钱还是很松，缴税因素要到月底才会有影响。”一位大型官股银行交易主管说。

台湾央行今日午间宣布，今日标售的200亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.728%。该结果低于市场预期，较4月标售的同天期存单0.755%走低2.7个基点，为连续第七期走低。

本地时间13:33：

--台币兑美元 暂升7.2分，报30.731。

--台湾加权股价指数 收跌0.12%，报9,692.00点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日也收在0.387%；今日区间暂落在0.360-0.425%，上日在0.295-0.425%。一周拆款利率暂落在0.380-0.430%，上日在0.380-0.500%。

**短票利率持平**

短票方面，一位大型票券商表示，周五发票量例行性增多，交投利率以区间低位优先，若有银行不愿接受0.57%，则将多余票源留置下周一交易，或引导承作60天短票成交在0.58%，颇受官股银行青睐，近期短票利率仍会维持在低位。

“月初利率先往下压，现在稍有阻力。”另一大型票券商交易员说。

上述交易员称，由于月底将逢缴税高峰等变数，部分银行对利率较有坚持，成为交投利率续往下调的压力，短票成交利率暂持在现有低位水准。

今日30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.57-0.58%，交投持平上日，部分中小型票券商仍有成交0.59-0.60%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.58%，前日为0.576%，成交量134.85亿台币，前日为64亿。

台湾央行今日存单到期金额569亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

下周央行存单到期金额总计为8,406.7亿台币，到期情况分别为周一2,055.5亿、周二968亿、周三1,944.5亿、周四1,414.2亿、周五2,024.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为93亿台币，累积超额准备为537亿台币、加计前期1%的超额准备为2,457亿台币。

**RP利率持于低档**

债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，目前投信、寿险端资金仍显偏多，RP利率续持于低位，下周资金情势料续偏松，且下周交割因子少，预期下周RP利率仍将徘徊低位。

他们并指出，下周时序接近月中，客户端资金需求或有增温，但以近期资金宽松状况来看，下周RP利率可望持稳既有区间。

〞钱真得很多，在我家排队的资金都是要作跨月的，很头痛。〞一位大型票券商交易员说。

上述交易员指出，现在RP都不收新钱，成交以到期续作为主，推估市场资金偏滥的原因来自此波外资汇入款很多，但资金并未持续涌进股市，反而部分转进货币市场停泊。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，大致持平上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，极短天期成交在0.42%；公司债附买回利率交投区间落在0.48-0.54%，极短天期成交在0.46%，大致持稳上日。成交利率高低与票券商条件和承作对象不同，有所差异。