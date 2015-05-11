《中国2015年国债发行中标明细表》--5月11日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ===================================================================== 一期 1/14 1 3.14% 3.23% 200 3.55 ===================================================================== 二期 1/21 7 3.36% 3.40% 200 2.80 续发1 2/25 3.1752% -- 200 2.43 续发2 3/18 3.3624% 3.36% 200 1.93 (中标参考收益率) ===================================================================== 2014年 1/28 10 3.4205% 3.40% 200 2.28 第29期 (中标参考收益率) 续发2 3/4 3.3897% 3.40% 200 1.98 (中标参考收益率) ===================================================================== 三期 2/4 5 3.31% 3.34% 200 2.59 续发 3/11 3.2851% 3.35% 200 2.72 (中标参考收益率) 续发2 4/22 3.2427% 3.25% 304.1 1.94 ===================================================================== 四期 3/25 3 3.22% 3.22% 200 2.50 续发 4/17 3.2109% 3.20% 300 1.67 (中标参考收益率) ===================================================================== 五期 4/8 10 3.64% 3.61% 300 1.63 *续发 5/6 3.4071% 3.41% 302.6 2.12 (中标参考收益率) ===================================================================== 六期 4/10 1 3.13% 3.15% 220 2.63 ===================================================================== 七期 4/15 7 3.54% 3.54% 300 1.87 ===================================================================== 八期 4/24 20 4.09% 3.93% 260 1.59 ===================================================================== *九期 5/8 1 2.66% 2.70% 220 2.54 ===================================================================== 合计 4,006.7 以下为今年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(天) 加权收益率 发行规模(亿元) 投标倍数 =============================================================== 一期 4/13 182 3.2210% 150 1.99 =============================================================== 二期 4/20 273 3.1289% 150 2.35 =============================================================== 合计 300 注:1.*代表新增 2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币。 3.2014年国债发行中标明细表请点选 (完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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