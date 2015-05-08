《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(5月4日-8日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周累计小贬0.11%，波动区间较上周收窄。节后客盘购汇需求旺盛，但6.21上方有大行结汇维稳，做空人民币意愿不强；周三因国际美元下跌至逾两个月低点，人民币中间价升创逾15个月新高，管理层引导汇率预期稳定意图明显。但在新的指引出来之前，人民币汇率或仍围绕6.18-6.22元区间横盘震荡。

公开市场操作: --年内二次降准至今，中国银行间市场流动性已极为充盈，央行公开市场操作连续第三周空窗。短期来看，逆回购作为主要例行工具之一，其量、价调节作用再无用武之地，很可能开始阶段性淡出。

业内人士称，经济无明显起色，市场对未来政策仍抱有较强宽松预期。除降息、降准等“标准化”手段外，抵押补充贷款(PSL)亦有望大行其道。惟实体经济融资成本下行效果未十分明朗前，具体举措出台时间有待观察。

债市: --银行间市场现券收益率当周先涨后跌。五一小长假降息预期落空，叠加节后初期一级国开新债结果走高致现券收益率缓步上行，不过新股申购期间资金利率连续走低，支撑短券交投活络，收益率则有所下行；随着一级配置盘逐步出手，10年国债及口行债等结果向好，同时4月贸易数据持续疲弱令宽松预期再升温，现券稍显暖意，但整体做多动力有限，机构多观望中寻觅政策最佳出台时机。

票据: --中国票据市场转贴利率本周本周续降，但受制于资金成本因素跌幅放缓；而为控制未来资金利率反弹可能导致的期限错配风险，近期短票更受青睐。交易员并认为，短期内若资金价格没有进一步下探，票据利率的继续下行动力亦有限；不过考虑到当前贷款投放整体仍不振，加之宽松政策预期犹存，中长期看票据利率仍有向下空间。