《全球汇市》英镑飙升，因计票结果显示卡梅伦接近胜利

该数据帮助提振了有关就业报告相对强劲的预期。经济分析师预测4月非农就业岗位新增22.4万个；3月仅增12.6万个，当时恶劣天气影响到了雇佣活动。
澳元日内近持平，此前澳洲央行公布的季度货币政策声明并未明确暗示利率走向，澳元对此的初步反应为走升，但之后又回落。
澳元 报在0.7902美元，此前澳洲央行调降通胀和经济增长预估，但点出了目前经济中的亮点。 在5月5日会议中，澳洲央行将指标利率调降至2.0%的纪录低点，一如市场预期。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1192 1.1265 -0.65 -7.48 1.2097
美元/日圆 119.93 119.73 +0.17 +0.21 119.68
欧元/日圆 134.23 134.86 -0.47 -7.29 144.78
美元/瑞郎 0.9249 0.9214 +0.38 -6.96 0.9941
英镑/美元 1.5443 1.5243 +1.31 -0.83 1.5573
美元/加元 1.2112 1.2125 -0.11 +4.25 1.1618
澳元/美元 0.7904 0.7904 +0.00 -3.23 0.8168
新西兰元/美元 0.7446 0.7446 +0.00 -4.50 0.7797
澳元/日圆 94.790 94.630 +0.17 -3.03 97.750
新西兰元/日圆 89.300 89.140 +0.18 -4.30 93.310
英镑/日圆 185.21 182.49 +1.49 -0.63 186.38
澳元/新西兰元 1.0614 1.0605 +0.08 +1.39 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 王颖/高琦/陈宗琦/张明钧; 审校 张涛/王颖/于春红)