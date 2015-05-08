《全球汇市一周综述》大选迷雾散开英镑跃升，数据参差不齐左右美元

整理 王兴亚

路透北京5月8日 - 本周市场聚焦5月7日的英国大选，在周四投票日之前英镑一直处于守势。出口民调显示保守党虽然可能无法取得过半数席次，但仍可望继续执政。随着大选迷雾散开，英镑跃升，兑美元触及逾一周高位。最终投票结果可能要到周五稍晚才能宣布。

美国经济数据有好有坏，左右美元走势。巨额贸易逆差以及民间就业数据疲弱，打压美元指数一度跌至2月中旬以来低点。而初请失业金数据良好，提振对非农就业的乐观情绪，又促使美元反弹。

目前投资者静待周五稍晚将公布的美国4月非农就业报告。下周关注的重点主要是中国的投资、零售等多项数据以及欧洲多国GDP和通胀数据，同时密切留意希腊债务谈判会否取得进展，还有英国和韩国央行的政策会议。

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**大选迷雾散开英镑跃升**

本周市场聚焦5月7日英国大选，在周四大选投票日之前英镑处于守势。此次大选被认为是几十年来英国角逐最激烈的一次选举。

据投票站出口民调显示，英国首相卡梅伦所在的保守党可望继续执政，但可能无法取得过半数的席位。这一结果可能导致英国两年内就是否脱离欧盟举行公投，而苏格兰也可能会很快再次推动脱英独立。

英镑兑美元周五亚市早盘高见1.5448，欧洲交易时段扩大涨幅，一度高见1.5523，触及2月末以来高点，日内涨幅近2%。英镑兑欧元亚市早盘触及4月30日以来高位0.7273，欧洲盘初涨逾2%报0.7229，若持续这样的涨势，将录得2009年1月以来最大单日涨幅。

“(关于英国是否退出)欧盟公投将成为较长期内的关注焦点。我们必须看看卡梅伦要说些什么，组建什么样的联合政府，”三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera称，“英镑正因出口民调结果而初步走高，波动性可能也将上升。”

据路透最新的月度汇率调查，超过一半受访者认为，英国大选后出现任何政治面的不确定性，都仅会给英镑带来很小的风险。策略师仍预计英国央行将等待通胀率回升，在明年初之前都不会加息。

**数据有好有坏，美元等待非农报告**

上周尾段美元中止近期的跌势出现温和反弹，本周初扩大涨势，因数据显示美国经济可能已由近期低潮回稳。

然而，进口急增带动美国3月贸易逆差扩阔至近六年半最高水平，巨大贸易逆差或意味着美国第一季度GDP可能萎缩。美元兑日圆和欧元从近期高位下滑。 紧接着数据显示4月ADP民间就业岗位增幅为逾一年最低，巩固了对美联储将推迟一段时间升息的预期，美元进一步承压。另外，欧洲公债收益率上升则为欧元带来一些支撑。美元指数一度跌至2月中旬以来低点93.882。

美元兑欧元周四反弹，因德债收益率从年内高位回落，且上周初请失业金人口数据良好，提振了对4月非农就业报告的乐观情绪。

根据路透调查，分析师预计4月非农就业岗位增加22.4万个，比3月增幅多近10万。若4月非农就业数据也表现不佳，可能加剧市场对美国经济或许失去动能的担忧。

**澳元跌宕起伏备受煎熬**

澳元在澳洲央行周二开会前走软，因市场臆测央行可能降息。汇丰公布中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值创2014年4月以来最低，数据疲弱亦压制澳元低见0.7803美元，不过之后缩减跌幅。

澳洲央行周二进行年内第二次降息，将指标利率下调25个基点至2.0%的纪录低位，意在帮助经济应对矿业投资减少的问题，同时防止澳元上涨带来负面影响。

决议公布后澳元应声下滑，一度低见0.7787美元，不过很快大幅回升，因场人士思索该央行宽松周期是否暂时告一段落。

澳洲公布4月就业人口下滑，澳元一度受到冲击，但很快收复失地，因3月就业人数上修且时薪情况依然坚挺，使得就业形势并不像总体数据看起来那样糟糕。