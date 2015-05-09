《分析师观点》中国4月CPI与PPI同比涨幅略逊预期，进一步降息仍有必要

路透北京5月9日 - 中国国家统计局周六公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降4.6%，均低于路透调查中值的1.6%与-4.4%。

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4月详细数据:

--CPI同比上涨1.5%（路透调查中值为上涨1.6%）

--PPI同比下跌4.6%（路透调查中值为下跌4.4%）

--CPI环比下跌0.2%，PPI环比下降0.3%

--CPI中食品价格同比涨2.7%，非食品价格同比涨0.9%

以下为市场人士的评论:

--中金债券组 陈健恒、范阳阳：

1、鲜果价格下降导致CPI略低于预期。食品方面，受天气因素影响，鲜果价格环比大幅下跌，导致食品通胀略不及预期；随着气温回升，鲜菜价格季节性下降，尤其是根菜类和茄果类；尽管仔猪价格大幅上涨，生猪价格持续上行，但消费低迷抑制猪肉零售价格涨幅，猪肉均价环比仍在下降；由于处于消费淡季，白条鸡、牛羊肉和蛋类消费不佳，价格持续下行。非食品方面，受成品油均价下降影响，车用燃料价格环比有所回落；随着房地产价格降幅收窄，租房价格环比下降同比有所回升，但水电燃料和建材价格回落，居住类价格总体继续低迷；服务类价格环比回升，其中家庭服务、医疗保健和交通服务回归常态增长，旅游价格季节性反弹。

从我们跟踪的高频数据来看，近期食品价格仍在持续回落，尤其是蔬菜价格下滑较快。去年5月份食品受猪肉价格暴涨的影响而季节性上涨，导致去年5月份CPI同比走高，目前来看，今年5月份食品价格环比会重新季节性回落，而猪肉价格在需求疲弱的情况下难以出现去年那么明显的上涨，不会对食品价格有明显冲击。5月份CPI可能会回落到1.3%附近的水平。

2、油气产业链价格环比下降拖累工业价格。4月国际原油价格继续反弹，但传递至国内原油定价及下游产业链有时滞，国内原油出厂价格涨幅收窄，石油加工和燃气生产等行业产品出厂价环比增速显着回落，油气产业链价格增速下行拖累工业价格环比降幅扩大。煤炭价格降幅扩大，铁矿石和钢材出厂价环比继续下行，黑色产业链下行继续拖累整体工业价格。就短期来看，原油价格继续反弹空间有限，油气产业链价格难以显着带动工业价格上行，叠加房地产弱势继续拖累煤炭、黑色金属和有色金属，工业价格环比或保持弱势，5月PPI同比增速或在-4.7%附近。

国际大宗商品近期的上涨源于美元阶段性走弱和全球各国货币放松后资金面的驱动，不过大宗商品的基本面依然较差，价格持续上涨的概率不大，反映在期货价格近期反弹幅度高于现货。大宗商品价格近期的反弹也使得产能出清的过程放缓，供需关系不明显改善的情况下，大宗商品价格仍有可能再度走弱。

目前通胀保持低位，5月份CPI可能继续回落，年初以来CPI平均水平维持在1.3%，仍较去年四季度的1.5%有所下降。2005和2006年CPI处于这个水平的时候，货币市场利率和债券收益率都比现在低的多。因此目前实际利率仍偏高。我们测算的货币条件已经降至历史最低位，抑制经济动能，央行引导实际利率下行势在必行。昨日货币政策执行报告中也提到关注物价走势对实际利率的影响。在CPI维持低迷的情况下，物价不构成货币放松的障碍，反而是触发货币进一步放松的因素。4月份M2大概率跌至新低，近期央行进一步放松货币政策的概率上升，债市仍有交易性机会。

--海通证券宏观姜超、顾潇啸：

物价持续低迷，降息仍有必要。

4月CPI同比仅1.5%，受低基数影响食品涨幅略升，非食品价格保持稳定；5月以来猪价连续反弹，但菜价再度回落，食品价格整体小跌。预测5月食品价格环降0.3%，5月CPI小降至1.3%。

4月PPI同比降幅维持在4.6%，PPI环比跌幅扩大至-0.3%，源于石油加工和煤炭价格降幅扩大；5月以来煤钢价持续下跌，但油价上涨，预测5月PPI同比有望小升至-4.4%；

一季度货币政策执行报告中指出经济增速放缓，以美元计价的大宗价格或低位盘整，总体看物价保持低位运行的概率较大，若物价持续走低将影响市场预期推高实际利率。4月物价低迷通缩风险未消，未来仍有必要再次降息！

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

数据总体符合预期，显示的趋势是通缩苗头有所缓解。外围美元贬值带动的大宗商品价格反弹导致PPI跌幅收窄，国内猪肉为代表的食品价格上涨部分抵消了工业品价格下行的压力，使得CPI涨幅回升。

考虑到目前还处于通缩，为货币政策实施提供了空间，但因为空间足够大，还不至于施行QE。降准降息预计在上半年会交错进行。

上游价格回稳有利于开采等企业盈利的回升。通胀将随着经济企稳而小幅回升，呈现前低后高的走势，年内在1.5-2%左右。PPI跌幅会收窄，但年内还不会转正。

--国泰君安宏观组任泽平、宋双杰：

CPI低位回升，猪肉价格带动CPI上行。4月食品类价格同比增长2.7%，环比下降0.9%。其中猪肉同比上涨8.3%，使CPI上涨约0.22个百分点。3月中旬以来生猪价格的持续上涨开始在终端猪肉价格体现，带动了CPI上行。预计二季度生猪价平均为14元/公斤，总体拉动CPI上升0.32-0.44个百分点。预计15年生猪价高点将突破17元/公斤，全年均价14.5元/公斤，区间为14.2-15元/公斤。但15年猪价上涨幅度将小于11年。

需求低迷，产能过剩，PPI持续低迷。4月PPI同比下降4.6%，环比降0.3%，环比降幅较上月扩大个0.2百分点。4月经济加速探底，生产资料价格同比下降5.9%，影响PPI下降约4.5个百分点，虽大宗商品价格反弹，但采掘工业价格下降19.6%，原材料工业价格下降8.3%，使得PPI仍低迷。考虑到近期大宗商品价格反弹和传导时滞，预计5月PPI将略改善。

原油、有色等上游部分行业改善。上游石油价格大幅改善，环比上涨1.2%，同比下降38.7%，降幅较上月收窄0.6个百分点，延续了上月的上行态势。有色也有明显改善，环比由负转正为0.4%。

经济形势：430政治局会议和央行一季度货币政策执行报告确认经济下行压力大，央行报告虽否认量宽，但预计5月降息、宽松加码、流动性充裕。地方债务置换可能采用定向+公开模式，预计未来还将全面推进抵押再贷款、信贷资产证券化等，注入新流动性与盘活存量相结合，以缓解长端利率的上升。银监会将用一年时间推进《商业银行法》修订，未来存贷比取消将减小拉存款压力，有利于进一步降低利率。近期关注市政债替换、三大区域战略稳增长、七大类重点投资工程、大宗商品黎明。

--民生证券宏观组：

通胀无近忧，有远虑。4月CPI同比增长1.5%，较上月上升0.1%。环比下跌0.2%的主要原因有三：一是天气转暖导致鲜果、蔬菜价格下滑幅度较大，二是食品价格中猪肉环比下跌0.8%，三是非食品价格中与原油价格相关部分涨价的情况放缓。但需注意的是，今年1月以来仔猪价格大幅上涨除受疫情等短期因素影响外，更为主要的是能繁母猪持续淘汰导致仔猪供给收缩，6月起生猪供需缺口将扩大，猪价上涨仍值得关注。通胀无近忧有远虑。

4月PPI同比下降4.6%，环比降0.3%，降幅有所扩大。美元指数回落、欧洲经济复苏导致国际油价明显反弹，但上游采掘、原材料产能过剩依旧，使得PPI环比持续下行。从国内来看，制造业去产能、房地产去库存的结构调整期还远未结束，尽管中央将加大力度推动一带一路等战略稳定需求，但重化工业已是强弩之末，PPI转正仍需时日。

总体来看，短期随着经济逐步探底、猪价和油价冲击缓解等因素的发酵，通缩的压力有所缓解，但长期来看，经济仍面临增长动力转换的调整压力，通胀仍将在低位运行，不会成为掣肘货币宽松的障碍。未来“稳增长”（配合地产政策放松、支持信用扩张）、“调结构”（支持新兴产业融资）以及“防风险”（降低债务维系成本）均需要宽松货币政策的支持。银行间利率下行而实体融资成本依然高企，降息可期。

对股票市场而言，尽管近期持续回调，但资本过剩时代的股权盛宴远未结束。对债券市场而言，过去需求扩张时期股票牛伴随债券熊的逻辑在当前供给收缩的环境下并不适用，未来随着制度和技术创新逐步取代资金密集型的重化工业成为增长中坚，利率下行将和股票牛市并行不悖，股债双牛依然可期。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

4月份CPI涨幅较上月略有回升，略微缓解了对通缩的忧虑，一方面与上月春节过完的季节性回落有关，同时与基数也有一定关系。预计5-6月CPI的涨幅仍会维持在1.4%左右。

至于PPI降幅虽与上月一致，但持续回落的态势显示工业生产领域并不乐观，与目前经济下行压力较大基本一致。稳增长政策仍需不断释放，包括降息降准等货币放松政策。

事实上从去年9月份以来CPI一直在2%的下方，物价涨幅一直不是降息的障碍，货币政策松动的更多理由是为了稳增长的经济大局。从近期来看稳增长的政策一直都在加码，但因降息降准这类政策都有时滞性，因此前次降息降准的效果可能还要再过几个月份才能体现出来。

--招商证券首席宏观分析师 谢亚轩：

4月CPI为1.5%，低于市场预期。主要原因有两个，一是食品价格中猪肉的环比涨幅为-0.8%，我们在上次点评中就谈到猪周期尚不足以显着推升通胀水平。二是非食品价格与原油价格相关部分，涨价的情况放缓。车用燃料及零配件环比下跌-0.6%，前值为4.7%；水、电、燃料环比下跌0.2%，前值0%。此外，房租价格环比为0.3%，前值为0.8%，近两个月的环比价格均低于13年初国五条出台后的涨幅，房地产调控政策对市场的影响已经逐步减弱。

我们维持在2015年通胀展望专题报告中的判断，今年全年通胀水平为1.5%，预计5月CPI会再度小幅回落至1.2%附近。在5、6两个月触底之后，通胀水平逐季走高，通胀温和上行。

央行在货币政策执行报告中谈到“物价保持低位运行的概率较大”。央行第一季度城镇储户问卷调查显示，未来物价预期指数较上季下降了5.5个百分点。

我们认为存在降息降准的可能性。通胀的低位运行增加货币政策的空间，预计未来货币政策会延续稳健中适度宽松的基调。降息对降低企业融资成本的作用显着，未来引导实体经济进一步降低融资成本仍需要利率工具的配合。

--申万宏源宏观组：

4月CPI同比1.5%，CPI环比回落0.2%，略低于1.6%的预期。4月份的整体环比、食品环比和非食品环比均低于2009-2014年的6年同期平均水平。核心CPI：环比上涨0.2%，较上月回升0.26个百分点；同比上涨1.5%。核心CPI回升，主要是受到旅游和服装价格回升影响。猪肉价格环比下降0.8%，但猪肉同比大幅增长。从猪肉定基指数来看，猪肉价格去年4月份基数是最低点，这导致猪肉价格同比大幅上行。能繁母猪存栏量同比已经连续十八个月下降，且跌幅逐月扩大，下降幅度非常大，而且一些大型养猪场仍没有充足意愿扩大产能，有的还在继续缩减产能。也就是说，在生猪供给下降的冲击下，猪肉价格反弹的力度可能会持续增强，需关注生猪去产能的持续性以及终端需求影响。

PPI同比下跌4.6%，连续38个月负增长；PPI环比下降0.3%，主要是受石油加工产品价格由升转降及煤炭开采和洗选价格降幅扩大的影响。在30个主要工业行业中，7个行业产品价格环比上涨，7个行业持平，16个行业下降。国际原油价格或将企稳反弹，美元指数走弱、中东局势紧张以及美国原油库存大降等供需基本面好转，支持原油价格企稳回升，但也需注意地缘政治以及页岩气供应对下半年油价的影响。预计随着资源价格阶段回暖，上游企业效益有望改善。

通胀仍低位运行，二季度通胀预计仍保持低位。我们认为，经济下行压力大，货币政策未来进一步宽松仍然可期，总量上降准降息，扩大直接融资，降准之后，配合降息的概率非常大；结构上定向供给新产业和新增长点，后续结构性政策工具例如PPP、PSL、再贷款、投贷联动、住房金融银行等的使用值得关注。

--华创证券全球宏观分析师 徐阳：

食品价格有明显改善，主要是因为近期猪肉和蔬菜价格小幅反弹所致，而非食品价格涨幅与上月持平；4月份PPI环比下降0.3%，降幅比上月扩大0.2个百分点，同比下降4.6%，与上月持平，主要是因为石油加工产品价格由升转降以及煤炭开采和洗选价格降幅扩大。整体上，CPI和PPI双双不及预期，为央行后续的宽松提供了足够的理由。

--招商证券固收组 孙彬彬、高志刚：

4月CPI同比增长1.5%，较上月回升0.1个百分点，环比下降0.2%，降幅有所收敛，但弱于历史同期，反映整体需求依然相对不足。

CPI食品价格同比增长2.7%，环比下跌0.9%，主要由于气温回升较快，部分产品供给加快，而需求相对较弱，鲜果、水产品、蛋类和羊肉等价格环比下滑幅度较大，猪肉价格环比继续下滑，但明显弱于历史同期，猪价回升的后续影响仍值得关注。

CPI非食品价格同比增长0.9%，环比上涨0.2%，衣着以及交通通信价格环比均高于历史同期，居住价格环比增长0.1%，增速下滑。

前期引动通缩预期的猪肉和原油价格均现回升，不过由于翘尾因素，预计5月CPI同比增速下降至1.3%。

需求疲弱导致经济面临下行压力，低通胀给予政策一定放松空间，但重心须下沉至疏通传导稳增长，二季度经济底部风险收敛可期，建议谨慎操作。

--中信建投证券宏观分析师 王洋：

通胀低于预期，通缩压力大，需要进一步放松货币政策，降息是首选。

**相关背景**

--中国中共中央政治局会议提出，要高度重视应对经济下行压力，加大定向调控力度，发挥投资的关键作用，并强调积极的财政政策要增加公共支出，注意疏通货币政策向实体经济的传导渠道。

--中国国务院总理李克强日前在福建省考察时表示，中国经济虽面临较大下行压力，但总体稳定在合理区间；要持续推进简政放权，进一步扩大开放，促进经济保持中高速增长、迈向中高端水平。