港股业绩：港交所首季净利同比上升34%，逊于市场预期

港交所的公告显示，2015年1-3月净利为15.75亿港元，低于汤森路透综合3名分析师预测中位值17.25亿港元。上年同期则为11.78亿港元。

港交所表示，第一季收入及其他收益按年升20%至28亿港元，因股市向好带动交易及结算费上升。整体EBITDA（除息税、折旧及摊销费用前溢利亦按年升30%，然税率较高的伦敦金属交易所（LME）实体所得溢利比例较高导致税项增加，抵销了EBITDA的增幅。