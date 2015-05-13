港股业绩：港交所首季净利同比上升34%，逊于市场预期

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透香港5月13日 - 香港交易及结算所有限公司（港交所） 周三公布，今年首季净利同比上升34%，逊于市场预期，因LME税项增加抵销股市利好因素。
港交所的公告显示，2015年1-3月净利为15.75亿港元，低于汤森路透综合3名分析师预测中位值17.25亿港元。上年同期则为11.78亿港元。
港交所表示，第一季收入及其他收益按年升20%至28亿港元，因股市向好带动交易及结算费上升。整体EBITDA（除息税、折旧及摊销费用前溢利亦按年升30%，然税率较高的伦敦金属交易所（LME）实体所得溢利比例较高导致税项增加，抵销了EBITDA的增幅。
与去年第四季比较，港交所今年首季净利按季仅升4%。
业绩公布前，港交所早盘收跌0.28%，报283.2港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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