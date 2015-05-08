《路透晚报》--5月8日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：全球债市跌势暂歇激励日经指数收高，任天堂跳涨

日本股市日经指数周五收高，由一个月低点回升，因全球债市跌势暂歇；任天对本财年获利发布强劲预测后，股价急升。日经指数收高0.5%，至19,379.19，由上日触及的一个月低点回升。

东证股价指数涨0.8%，至1,587.76，JPX日经400指数涨0.6%，至14,357.66。

--中国股市：沪综指震荡收升2.3%终止三连跌，中小盘个股受利好刺激强劲反弹

中国股市沪综指震荡收升2.3%终止三连跌。分析师指出，受中国总理考察中关村创业大街和国务院鼓励互联网企业境内上市的利好政策影响，今日入市资金明显流入创业板和中小板，刺激中小盘个股全面强劲上涨，沪综指盘中则再现百点大幅震荡，尾盘抢反弹行情资金大举入市令股指持续上扬，市场情绪有所回暖。

沪综指收报4,205.92点，涨93.71点或2.28%，盘中最低探至4,099.04点。本周股指累计下跌5.3%；上证A股今日成交5,563.69亿元人民币，上日为5,369.79亿元。

--香港股市：恒指收高1.1%，受深港通获批消息的提振

香港股市收高，中小盘股领涨，因预期监管层将很快启动一项跨境投资计划，该计划可能会有助于香港的小型公司。香港当地媒体周五报导，中国国务院已经对深港通计划给出绿灯，该计划最早或在本月宣布。

香港恒生指数上涨1.1%至27,577.34点。但本周周线下挫2%。恒生国企指数扬升2.0%至14,049.66点。

--汇市：英镑在选举结果激励下窜升，市场望向美国就业报告

英镑成为主要货币中的大赢家，兑美元创下逾两个月来新高。英国保守党料将在全国大选中取得胜利，出乎市场意外，也让市场松了口气。美元兑欧元及兑日圆等主要货币亦上扬，投资人目前静待今日稍晚公布的美国就业数据。

0837GMT，英镑兑美元报1.5453，日内大涨1.38%，欧元兑美元下跌0.26%至1.1236，美元兑日圆则是上涨0.26%至120.04。

--欧元债市：德债收益率下降，因油价回落缓解债市卖压

德国借款成本大幅下降，因油价回落帮助缓解了债市的卖压。近期债市的卖压是由于对通缩担忧消散和投资者对德债收益率接近零水准不安所引起的。德国10年期公债收益率下降7个基点，至0.53%，周四曾升到接近0.80%。不过德债收益率仍可能创下逾10年来两周最大升幅。收益率上个月才创下0.05%的记录低点。

--国际油市：供应过剩担忧推动油价下滑，中国进口数据强劲于事无补

油价下跌，回吐早前涨幅，对供应过剩的担忧盖过中国进口数据强劲的影响。0841GMT，布兰特原油期货反弹上涨0.31美元，报每桶65.85美元；美国原油期货涨0.15美元，报每桶59.09美元。

--全球金市：金价倾颓处于1,200美元下方，关注美国就业报告

金价维持过去两个交易日的颓势，因股市及美元走强，在此同时交易商静待美国公布非农就业数据，以研判美国经济力道，及其对于美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率政策的影响。0843GMT，现货金小涨，报每盎司1,187.00美元，上日下跌0.6%；黄金本周周线料小涨0.5%。

--金属期市：伦敦期铜小幅上扬，聚焦中国贸易及美国就业数据

伦敦期铜小升，中国最新贸易数据较预期疲软，当局出台更多刺激措施的憧憬更加升温，另外市场亦聚焦于美国即将公布的就业报告。0839GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.23%，至每吨6,415美元，上日收盘持平，本周周线可能几无变动。