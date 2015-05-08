欧洲金融市场：英国股市引领欧股上涨，此前执政党大选获胜

已有95%以上的席位确定了归属，保守党在650席中赢得310席，有望在下议院取得多数地位。

“就市场而言，这是好消息，”投资顾问公司Stanhope Capital投资长Jonathan Bell称。

“保守党胜出，好过工党-苏格兰民族党的联合政府，也因此我们见到英镑及英国股市上扬，金融及公共事业等一些会因工党政策而受威胁的类股，将会表现不错。”