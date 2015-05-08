版本:
中国
阿姆斯特丹市场报道 | 2015年 5月 8日 星期五 16:47 BJT

欧洲金融市场：英国股市引领欧股上涨，此前执政党大选获胜

莱斯银行集团 劲升6.3%，因工党提议课征银行税的威胁宣告解除。

已有95%以上的席位确定了归属，保守党在650席中赢得310席，有望在下议院取得多数地位。

“就市场而言，这是好消息，”投资顾问公司Stanhope Capital投资长Jonathan Bell称。

“保守党胜出，好过工党-苏格兰民族党的联合政府，也因此我们见到英镑及英国股市上扬，金融及公共事业等一些会因工党政策而受威胁的类股，将会表现不错。”

“(英国大选后)将会有些释压性的涨势，然后投资人会重新聚焦全球经济，”资产管理公司Frank Investments投资主管Paul Sedgwick称。

“...如果债市回稳，我想股市会有好表现。”(完) (编译 李春喜/蔡美珍；审校 王洋/张涛)

更多 阿姆斯特丹市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐