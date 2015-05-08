欧洲金融市场：英国股市引领欧股上涨，此前执政党大选获胜

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
莱斯银行集团 劲升6.3%，因工党提议课征银行税的威胁宣告解除。
已有95%以上的席位确定了归属，保守党在650席中赢得310席，有望在下议院取得多数地位。
“就市场而言，这是好消息，”投资顾问公司Stanhope Capital投资长Jonathan Bell称。
“保守党胜出，好过工党-苏格兰民族党的联合政府，也因此我们见到英镑及英国股市上扬，金融及公共事业等一些会因工党政策而受威胁的类股，将会表现不错。”
“(英国大选后)将会有些释压性的涨势，然后投资人会重新聚焦全球经济，”资产管理公司Frank Investments投资主管Paul Sedgwick称。
“...如果债市回稳，我想股市会有好表现。”(完) (编译 李春喜/蔡美珍；审校 王洋/张涛)
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