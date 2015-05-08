更新版 1-台湾数据：4月出口年跌11.7%创26个月最大跌幅，第二季不容乐观

* 4月出口年跌11.7%，创26个月最大跌幅

* 电子、通讯产品沦为负成长 (新增官员及分析师评论)

路透台北5月8日 - 台湾财政部周五公布，4月出口金额较上年同期衰退11.7%，创2013年2月以来的最差。当时为年减15.8%。分析师认为，中国及欧洲的需求弱，5月出口料也欠佳。

财政部表示，5月出口金额年变动率要正成长是有困难的；5月的金额虽较去年同期下滑但减幅缩减，第二季出口预估料下修。

大众银行分析师陈森林认为，原本大家估出口衰退6-8%，但结果明显劣于预期，显示除了原物料与化工产业衰退外，包括电子业也可能因为掉单而拖累出口。

〞原先表现好的电子产品也衰退了，资通讯产品也一样。这显示外需的确正在趋缓中，〞台新投顾分析师王凯民说。

财政部新闻稿指出，电子产品出口金额较上年同月衰退3.2%；资通讯产品则较上年同月衰退9.6%。

王凯民表示，原本表现好的电子产品也衰退显见外需很差，其中，中国弱于预期，欧洲虽原本略有复苏，但看来需求还是很不好。这将令第二季的出口表现不容乐观。

4月进口则较上年同期减22.1%，亦大于市场预估的年减9.9%。

在各地区出口方面，4月对中国(含香港)出口较上年同期减12.2%；湾4月对美国出口较上年同期升1.2%；4月对欧洲出口则较上年同期减21.6%。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

4月年变动率(%) 3月年变动率(%)

整体出口金额 -11.7 -8.9

--中国(含香港) -12.2 -8.0

--美国 +1.2 0.0

--欧洲 -21.6 -13.6

--日本 +9.3 -11.6

以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：

出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)

2015年

4月 -11.7 -22.1 +47.6

3月 -8.9 -17.8 +40.7

2月 -6.7 -22.4 +45.6

1月 +3.4 -4.8 +48.0

2014年

12月 -2.8 -12.3 +44.5

11月 +3.7 +5.1 +42.2

10月 +0.7 -1.4 +46.2

9月 +4.7 +0.2 +35.0

8月 +9.6 +14.1 +41.1

7月 +5.8 +9.5 +26.1

6月 +1.2 +7.5 +18.9

5月 +1.4 -2.3 +52.9

4月 +6.2 +5.8 +25.3

3月 +2.0 +7.5 +19.5

2月 +7.9 +4.9 +15.7

1月 -5.3 -15.2 +29.7

注：r为修正值。(完)

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