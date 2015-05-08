《中国债市每日综述》资金宽短券收益率领跌，弱贸易数据强化放松预期

* 资金面量价愈发宽松，支撑短券收益率领跌

* 一年国债结果亦低于预期，外资等机构青睐

* IRS亦继续下行，幅度在3-4个基点

* 贸易数据走弱，令市场对政策放松预期继续发酵

* 资金泛滥长期利率扩大跌幅，三个月shibor创下逾两年新低

路透上海5月8日 - 中国银行间债市周五现券收益率和利率互换(IRS)继续下行，短期品种领跌。交易员表示，银行间资金面量价愈发宽松，支撑一二级短券同步向好，同时今日公布的贸易数据走弱，令市场对政策放松预期继续发酵，长端品种亦稳步走低，惟幅度稍逊。

交易员并指出，目前资金面及经济基本面均有望在一定程度上利好债市，不过仍有待更多数据提供佐证，以便确认宽松政策何时出台；此外，地方债发行仍是悬而未决左右市场情绪的限制因素。

“资金松，短券(收益率)下了5-6个基点，长债3-4个点 。”上海一银行交易员称，贸易数据差，大家又开始对宽松各种期待了。

他并解释称，贸易数据引发经济下行担忧是支撑长债的一方面因素，同时短期限品种收益率下行的幅度比较大，也会带动长端品种收益率下行，只是幅度还不够明显。

中国4月进出口双双滑落，远逊市场预期，内外需皆疲弱及较强的人民币汇率，让外贸增长承压，实现全年目标任务艰巨，这也意味着稳出口扩内需的措施亟需进一步落实。

一级方面，财政部周五招标的一年期固息国债，中标利率低于此前预测。交易人士指出，资金利率节节下探，流动性宽松无虞，二级市场短券买气亦尚可，均对今日一级短券形成支撑，从投标机构来看，外资等机构更为青睐。

上海另一银行交易员表示，目前债市只要解决了地方债发行疑虑，未来收益率仍存在一定下行空间，只是机构心态仍谨慎，均观望宽松政策出台时机及地方债解决方案。

“要能把地方债的事情搞定了，那空间还真不小呢，收益率要如同大江滚滚向下了啊，”他称。

经济参考报周五报导称，推迟多日的地方债发行近期将启动，值得注意的是，1万亿元额度的置换债发行，除采用公开发行外，还可能引入定向发行的方式，且定向发行的规模将超过公开发行，以减缓地方债供给对市场的冲击。

剩余期限近10年的国开行150210券最新报价 在3.8300/3.7900%，上日尾盘为3.8550%/3.830%。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报97.630元，较上日结算价涨0.37%；10年期国债主力合约T1509 收报97.45元，较上日结算价涨0.26%。

**供给泛滥长期资金利率扩大跌幅**

银行间资金市场周五回购利率继续下行，随着新股申购扰动渐行渐远，资金供给泛滥之势不改，其中中长期利率跌幅进一步扩大，一个月及三个月shibor均创下逾两年新低。

交易员表示，隔夜利率探逾五年新低，开盘价格引导下行步伐不止，或表明监管层降低融资成本之意坚决；不过后期短端利率下行步伐或放缓，长端利率回落则仍存空间。

此外，上午发布的进出口数据亦明显低于预期，市场对放松政策憧憬仍强烈，料宽松基调难改，流动性无虞。

“大行和股份银行融出意愿强烈，基本上敞开供应，要多少给多少；长期资金价格最近加力下降，不过供需都不旺盛。”华南一银行交易员称。

华北一银行交易员亦指出，经济下行压力下，不良贷款率攀升抑制银行放贷意愿，央行持续引导资金价格下行也有刺激放贷的因素在其中。