中国票据市场：转贴利率跌幅放缓，控期限错配风险短票更受青睐

路透上海5月8日 - 中国票据市场转贴利率本周续降，但受制于资金成本因素跌幅放缓；而为控制未来资金利率反弹可能导致的期限错配风险，近期短票更受青睐。

交易员并认为，短期内若资金价格没有进一步下探，票据利率的继续下行动力亦有限；不过考虑到当前贷款投放整体仍不振，加之宽松政策预期犹存，中长期看票据利率仍有向下空间。

“降太快，长期票不敢拿，”华东一银行交易员表示。他并称，目前不少银行都倾向于收一个月的短票(银票)，最长两个月左右，再长的话就怕期限错配的风险太大。

他还谈到，目前贷款需求仍未改善，而且降息的预期还很强，中长期看票据市场利率依然看跌，但短期来看走势仍相对谨慎一些。

银行间资金市场周五回购利率继续下行，随着新股申购扰动渐行渐远，资金供给泛滥之势不改，其中中长期利率跌幅进一步扩大，一个月及三个月shibor均创下逾两年新低。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.0487/3.9170 4.1160/3.9805 4.2633/4.1002

上周五 4.3093/4.1653 4.3830/4.2209 4.5484/4.3604

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变动 -26.06bp/-24.83bp -26.7bp/-24.04bp -28.51bp/-26.02bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为3.9455%，上周五为4.2306%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。