路透伦敦5月8日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

英镑/美元：随着大选结果揭晓，英镑已劲扬，我们仍预计会升至1.5550/70美元区域，此处是2月高点，也是从2014年7月起一波跌势的38.2%回档位。若收盘站上1.5570阻力，将开启升向12月高点1.5785及1.5855/80的可能。1.5855/80为2013年11月低点及50%回档位。当前我们无法排除可能升向1.5898/1.5964及200周移动均线。

欧元/美元：相对强弱指标(RSI)日线尚未确立1.1392美元高位的稳固性，以及日线图上的TD指标格局，都指向短线将回落。支撑位在3月26日高点1.1052美元，只要仍高于此支撑，则欧元/美元将维持偏向买气。

欧元/英镑：已在六周上行通道顶部遭到打压回落，这个顶部今天位在0.7492英镑。这是3月中以来一波a-b-c修正上行的尾声。欧元/英镑料将跌向这个通道底部0.7160英镑。这将成为关键点，若跌破将跌向4月低点0.7118及3月低点0.7015。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1233 1.1265 -0.28 -7.14 1.2097

美元/日圆 120.06 119.73 +0.28 +0.32 119.68

欧元/日圆 134.83 134.85 -0.01 -6.87 144.77

美元/瑞郎 0.9215 0.9214 +0.01 -7.30 0.9941

英镑/美元 1.5439 1.5243 +1.29 -0.86 1.5573

美元/加元 1.2095 1.2125 -0.25 +4.11 1.1618

澳元/美元 0.7907 0.7904 +0.04 -3.20 0.8168

新西兰元/美元 0.7437 0.7446 -0.12 -4.62 0.7797

欧元/瑞郎 1.0354 1.0382 -0.27 -13.90 1.2026

欧元/英镑 0.7273 0.7389 -1.57 -6.22 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2892 9.3016 -0.13 -1.90 9.4688

美元/挪威克朗 7.4664 7.4387 +0.37 -0.07 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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