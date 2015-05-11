中国公开市场：一级交易商本周可申报正/逆回购及三个月央票需求

路透上海5月11日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限仍仅有七天一种。

在中国年内第二度降准后，央行公开市场上周连续第三周空窗。分析人士认为，短期来看，逆回购作为主要例行工具之一，其量、价调节作用再无用武之地，很可能开始阶段性淡出。

中国央行周日宣布，自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。并称此举旨在引导社会融资成本下行。

央行上周五则称，要根据流动性供需、物价和经济形势等基础条件的变化适度调整货币政策力度，包括完善中央银行抵押品管理框架；目前，各类货币政策工具都有较大的空间，能够有效调节和供给流动性，无须以量化宽松的方式大幅扩张流动性水平。

据路透统计，本周公开市场无正、逆回购到期，央票最早要到2016年7月才开始有到期。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

2015年1月22日央行恢复暂停近两个月的逆回购操作，除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)

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