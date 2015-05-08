表格：沪港通活跃股一览--5月8日

路透香港5月8日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元）
每日买入及卖出金额 61.02 43.97
买入成交金额 34.34 21.80
卖出成交金额 26.68 22.17
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沪股通--十大成交活跃股
排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（元人民币） （元人民币） （元人民币）
1 中国平安 314,703,588 150,023,325 464,726,913
2 三安光电 12,020,469 296,619,571 308,640,040
3 上汽集团 55,440,735 202,746,002 258,186,737
4 海通证券 115,882,307 106,492,633 222,374,940
5 招商银行 84,934,504 120,963,450 205,897,954
6 工商银行 161,671,511 35,430,078 197,101,589
7 贵州茅台 141,389,800 38,043,125 179,432,925
8 民生银行 117,111,088 56,236,052 173,347,140
9 中信证券 100,308,010 68,637,607 168,945,617
10 中国建筑 81,939,950 62,078,837 144,018,78
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港股通--十大成交活跃股
排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（港元） （港元） （港元）
1 恒大地产 79,006,670 151,313,480 230,320,150
2 国美电器 90,224,210 75,393,620 165,617,830
3 中广核电力 49,810,800 96,986,960 146,797,760
4 上海电气 67,264,260 65,982,440 133,246,700
5 汉能薄膜发电 72,142,460 43,408,640 115,551,100
6 阿里影业 43,151,200 42,296,300 85,447,500
7 海通证券 11,039,760 70,230,540 81,270,300
8 香港交易所 50,121,600 30,680,320 80,801,920
9 中国平安 71,975,300 8,314,100 80,289,400
10 中国铁建 13,083,400 66,159,960 79,243,360
（完）
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(整理 雷美珍；审校 黄凯)