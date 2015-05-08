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亚洲 | 2015年 5月 8日 星期五 17:39 BJT

表格：沪港通活跃股一览--5月8日

路透香港5月8日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             61.02                       43.97
 买入成交金额                   34.34                       21.80
 卖出成交金额                   26.68                       22.17
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      314,703,588    150,023,325     464,726,913
 2                   三安光电       12,020,469    296,619,571     308,640,040
 3                   上汽集团       55,440,735    202,746,002     258,186,737
 4                   海通证券      115,882,307    106,492,633     222,374,940
 5                   招商银行       84,934,504    120,963,450     205,897,954
 6                   工商银行      161,671,511     35,430,078     197,101,589
 7                   贵州茅台      141,389,800     38,043,125     179,432,925
 8                   民生银行      117,111,088     56,236,052     173,347,140
 9                   中信证券      100,308,010     68,637,607     168,945,617
 10                  中国建筑       81,939,950     62,078,837      144,018,78
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 恒大地产         79,006,670    151,313,480     230,320,150
 2                 国美电器         90,224,210     75,393,620     165,617,830
 3                 中广核电力       49,810,800     96,986,960     146,797,760
 4                 上海电气         67,264,260     65,982,440     133,246,700
 5                 汉能薄膜发电     72,142,460     43,408,640     115,551,100
 6                 阿里影业         43,151,200     42,296,300      85,447,500
 7                 海通证券         11,039,760     70,230,540      81,270,300
 8                 香港交易所       50,121,600     30,680,320      80,801,920
 9                 中国平安         71,975,300      8,314,100      80,289,400
 10                中国铁建         13,083,400     66,159,960      79,243,360
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 黄凯)

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