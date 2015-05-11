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亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 08:09 BJT

《香港重要政经日程》--5月11日-5月15日

================== 今日重要政经消息=================

5月11日（周一）

-- 瑞声科技 公布首季度业绩。

*--09:00 中州证券 在中国举行股东周年大会。

--09:00 紫金矿业 在中国举行股东周年大会。

--09:30 有线宽频 股东周年大会。

--12:00 大酒店 股东周年大会。

*--12:15 敦沛金融 更名为“西证国际证券”仪式。

--12:00 汇贤产业信托 股东周年大会。

*--15:30 和电香港 股东周年大会。

================== 近期重要政经消息=================

5月12日（周二）

-- 佐丹奴 公布首季度业绩。

--09:00 中石化 在中国举行股东周年大会。

--10:00 远洋地产 股东周年大会。

--14:30 安永举行中国上市银行2014年回顾及未来展望新闻发布会。

5月13日（周三）

-- 港交所 公布首季度业绩。

-- 德昌电机 公布全年业绩。

-- 高鑫零售 公布首季度业绩。

-- 阳光油砂 公布首季度业绩。

-- 腾讯控股 公布首季度业绩。

--15:30 腾讯控股 股东周年大会。

5月14日（周四）

-- 裕元集团 公布首季度业绩。

--10:00 博雅互动 股东周年大会。

--12:15 电能实业 股东周年大会。

--14:45 长江基建 股东周年大会。

*5月15日（周五）

-- 公布第一季本地生产总值（GDP）。

--10:00 长江生命科技 股东周年大会。

--10:30 九龙仓 股东周年大会。

--11:00 深圳国际 股东周年大会。

--11:00 亨得利 股东周年大会。

--14:00 统一企业中国 股东周年大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)

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