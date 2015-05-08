中国央行报告：欧央行量化宽松政策改善欧元区经济，并产生溢出效应

路透北京2月10日 - 中国央行周五发布2015年第一季度货币政策执行报告称，欧洲央行量化宽松政策推出以来，欧元区经济金融状况有所改善。欧央行量化货币政策对其他经济体产生了溢出效应。量化宽松政策的长期效果还有待观察。

报告称，欧元区各成员国竞争力差异较大，从根本上看，加快经济结构调整和改革才是经济复苏的治本之策。

以下为中国央行一季度货币政策执行报告中“欧央行推出大规模量化宽松政策”专栏全文：

2015年1月22日，欧央行召开首次由19个成员国（立陶宛于年初加入）组成的理事会会议，为实现价格稳定目标，决定推出“欧版”量化宽松政策。主要内容包括：一是继续扩大资产购买计划的规模。从3月起每月资产购买规模提升至600亿欧元，将持续至2016年9月或中期通胀率接近2%，预计总资产购买规模达1.1万亿欧元。

二是扩大资产购买计划的范围。在此前购买资产支持证券和担保债券（每月约110亿欧元）的基础上，将购买范围扩大到投资级的成员国政府机构债券和欧盟机构发行的债券（每月约490亿欧元）。

三是欧央行和成员国央行共同参与。对于新增资产部分，欧央行购买和持有成员国政府机构债券的8%；成员国央行购买和持有剩余的92%，其中12%为欧洲机构债券，80%为成员国政府机构债券（以各成员国央行在欧央行持有的股份比例为基础进行分配）。

四是欧央行和各成员国央行共同分担所持部分资产风险。欧央行所购8%的政府机构债券，以及各成员国所购12%的欧洲机构债券纳入共担风险的范围，其余资产的风险由各成员国央行自行承担。2015年3月5日，欧央行进一步公布了QE细节，并于3月9日开始正式执行。

量化宽松政策推出以来，欧元区经济金融状况有所改善。一是欧元区多数国家各期限国债收益率进一步下降，股票及其他资产价格上升。二是银行融资成本和贷款利率降低，信贷条件更加宽松。三是通胀预期触底回升，综合物价指数（HICP）降幅也逐步收窄。四是欧元区经济呈现部分复苏迹象，消费者和企业信心总体有所提高。