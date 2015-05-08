东南亚股市：多数上涨，印尼创1月23日当周以来单周最大涨幅

路透曼谷5月8日 - 东南亚股市周五多上涨，印尼股市在部分煤炭开采个股的提振下，创1月以来单周最大涨幅；银行股则扶助泰国股市大盘弹离六周低位。
印尼股市收高0.6%，周线上扬1.9%，创1月23日止当周以来单周最大涨幅，且为亚洲地区表现最佳的市场。
泰国股市收高0.8%，盘中一度跌至1,494.92点，为3月27日以来最低水准。但周线跌1.1%。
超跌的泰国大型银行股有低接买盘进驻。
全球市场信心改善，帮助新加坡和马来西亚股市中止连跌走势，并使得本周累计跌幅分别削减为1%和0.6%。
越南股市连续上涨两日，本周收低1.4%，市场策略师称越南盾贬值是为支撑市况的一大原因。菲律宾股市连续第三天下跌，周线小涨0.6%。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 411.44 2.09 +0.51 +0.16 410.77
新加坡 3452.01 19.23 +0.56 +2.58 3365.15
马来西亚 1807.65 2.55 +0.14 +2.63 1761.25
泰国 1510.51 12.20 +0.81 +0.86 1497.67
印尼 5182.21 31.73 +0.62 -0.86 5226.95
菲律宾 7763.21 -53.06 -0.68 +7.37 7230.57
越南 554.51 1.53 +0.28 +1.63 545.63
(完)
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(编译 张若琪 审校 蔡美珍)