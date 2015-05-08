纽约期市：ICE原糖期货飙升，阿拉比卡咖啡期货上涨

路透纽约/伦敦5月8日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五录得四个月来最大单日升幅，受助于回补空头和巴西雷亚尔上涨。雷亚尔走高，降低巴西生商卖出美元计价原糖的兴致。阿拉比卡咖啡期货也上涨。
ICE可可期货上涨，受汇率带动。
7月原糖期货 收涨0.46美分，或3.5%，报每磅13.42美分。该合约盘中上涨最多3.7%，至一周高位13.44美分。
雷亚尔兑美元 周五大幅攀升，提振原糖和阿拉比卡咖啡期货价格。
ICE-8月白糖期货 收涨7.20美元，或1.9%，报每吨382.70美元。
7月阿拉比卡咖啡期货 收涨2.95美分，或2.2%，报每磅1.3465美元，雷亚尔走高和现货市场需求上升，提振阿拉比卡咖啡期货。
7月罗布斯塔咖啡期货 收涨40美元，或2.3%，报每吨1,758美元，和阿拉比卡咖啡期货一起走高。交易商表示，最大的罗布斯塔咖啡豆种植国越南预期将降水，可能限制罗布斯塔咖啡期货的涨势。
纽约7月可可期货 收涨16美元，或0.5%，报每吨2,945美元，因在英国选举后，英镑兑美元大涨，且支持了在以英镑计价的伦敦可可期货和以美元计价的纽约可可期货间的套利交易。
伦敦7月可可期货 下挫15英镑，或0.7%，报每吨1,999英镑。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)