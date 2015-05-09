新闻稿：中国4月CPI同比上涨1.5%，环比下降0.2%--国家统计局

(以下为中国国家统计局5月9日公布的“2015年4月份居民消费价格同比上涨1.5%”新闻稿) 2015年4月份，全国居民消费价格总水平同比上涨1.5%。其中，城市上涨1.6%，农村上涨1.3%；食品价格上涨2.7%，非食品价格上涨0.9%；消费品价格上涨1.3%，服务价格上涨2.1%。1-4月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.3%。 4月份，全国居民消费价格总水平环比下降0.2%。其中，城市下降0.2%，农村下降0.3%；食品价格下降0.9%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格下降0.4%，服务价格上涨0.3%。

一、各类商品及服务价格同比变动情况 4月份，食品价格同比上涨2.7%，影响居民消费价格总水平上涨约0.91个百分点。其中，肉禽及其制品价格上涨5.0%，影响居民消费价格总水平上涨约0.35个百分点（猪肉价格上涨8.3%，影响居民消费价格总水平上涨约0.22个百分点）；鲜菜价格上涨7.2%，影响居民消费价格总水平上涨约0.23个百分点；粮食价格上涨2.7%，影响居民消费价格总水平上涨约0.08个百分点。

4月份，非食品价格同比上涨0.9%。其中，衣着、医疗保健和个人用品、娱乐教育文化用品及服务、家庭设备用品及维修服务、居住价格分别上涨2.9%、1.8%、1.6%、1.1%和0.6%；交通和通信、烟酒及用品价格分别下降1.6%和0.5%。 据测算，在4月份1.5%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为0.8个百分点，新涨价因素约为0.7个百分点。

二、各类商品及服务价格环比变动情况 4月份，食品价格环比下降0.9%，影响居民消费价格总水平下降约0.32个百分点。其中，鲜菜价格下降3.2%，影响居民消费价格总水平下降约0.11个百分点；鲜果价格下降3.5%，影响居民消费价格总水平下降约0.09个百分点；肉禽及其制品价格下降0.8%，影响居民消费价格总水平下降约0.06个百分点；蛋价下降5.6%，影响居民消费价格总水平下降约0.05个百分点。 4月份，非食品价格环比上涨0.2%。衣着、娱乐教育文化用品及服务、医疗保健和个人用品、居住价格分别上涨0.5%、0.4%、0.2%和0.1%；烟酒及用品、家庭设备用品及维修服务、交通和通信价格均持平。（完）

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