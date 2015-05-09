中国基金：2015年全国社保基金预算收入43,088亿元，同比增长10%--财政部

路透北京5月9日 - 中国财政部周五公布2015年全国社会保险基金预算情况称，2015年全国社会保险基金收入43,088.07亿元，比上年增长10%；支出38,463.97亿元，比上年增长14.2%。本年收支结余4,624.1亿元，年末滚存结余55,032.86亿元。

刊登在财政部网站的新闻稿并显示，分险种情况看：企业职工基本养老保险基金收入24,308.84亿元，比上年增长8.2%；城乡居民基本养老保险基金收入2,751.58亿元，比上年增长17.4%；城镇职工基本医疗保险基金收入8,293.21亿元，比上年增长9.6%。