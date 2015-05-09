中国政策：深化医改，今年居民医保和新农合人均补助提高到380元--国务院

路透北京5月9日 - 中国国务院办公厅近日印发通知，提出深化医药卫生体制改革2015年重点工作任务。今年基本医疗保险参保率稳定在95%以上，城镇居民医保和新农合人均政府补助标准提高到380元，城镇居民个人缴费达到人均不低于120元，新农合个人缴费达到人均120元左右。

中国政府网周六刊登国务院办公厅通知称，深化医药卫生体制改革2015年重点工作任务包括全面深化公立医院改革、健全全民医保体系、大力发展社会办医、推进药品价格改革等方面。

2014年，城镇居民医保和新农合人均政府补助标准为320元，个人缴费标准为人均90元。

全面深化公立医院改革方面，通知称，在全国所有县（市）全面推开县级公立医院综合改革。在100个地级以上城市推行公立医院综合改革试点。重点任务包括破除以药补医，推动建立科学补偿机制；进一步理顺医疗服务价格等。

“所有县级公立医院和试点城市公立医院全部取消药品加成（中药饮片除外），降低虚高药价。对公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道，通过合理调整医疗服务价格、加大政府投入、改革医保支付方式、降低医院运行成本等建立科学合理的补偿机制。”通知称。

通知并称，降低药品、耗材、大型设备检查等价格，提高体现医务人员劳务价值的医疗服务价格。逐步理顺不同级别医疗机构间和医疗服务项目的比价关系，建立以成本和收入结构变化为基础的价格动态调整机制。

健全全民医保体系方面，通知要求，2015年城镇居民医保和新农合政策范围内门诊费用支付比例达到50%，政策范围内住院费用支付比例达到75%左右。

通知并称，全面实施城乡居民大病保险制度，健全重特大疾病保障机制。大病保险对患者经基本医保支付后需个人负担的合规医疗费用实际支付比例达到50%以上;到2015年底，重点救助对象年度救助限额内住院自负费用救助比例不低于70%。

“鼓励商业保险机构参与各类医疗保险经办服务。大力发展与基本医疗保险有机衔接的商业健康保险，加快发展医疗执业保险。”通知称。

大力发展社会办医方面，通知显示，优先支持举办非营利性非公立医疗机构，加快推进非公立医疗机构成规模、上水平发展。2015年非公立医疗机构床位数和服务量达到总量的20%左右。

推进药品价格改革方面，通知称，药品实际交易价格主要由市场竞争形成，并与药品集中采购、医保支付方式等改革政策衔接。对部分药品建立价格谈判机制，参考香港、澳门、台湾等地药品价格，通过谈判降低部分专利药品、独家生产药品价格。

截至2014年底，全国66%的县（市）取消了药品加成，医疗服务价格进一步理顺，医院收支结构得到优化，经济运行正在步入良性轨道。

国家发改委此前发布关于印发推进药品价格改革意见的通知，决定从2015年6月1日起取消绝大部分药品政府定价，完善药品采购机制，发挥医保控费作用，药品实际交易价格主要由市场竞争形成。

截至2014年底，城乡居民大病保险试点扩大到所有省份，有16家保险公司在27个省份承办大病保险，覆盖约7亿人口，大病保险患者实际报销比例在基本医保报销的基础上提高了10—15个百分点，患者就医负担进一步减轻，基本医保制度的保障效应进一步放大。（完）

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