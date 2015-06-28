全球汇市：最近一周投机客增持美元净多仓至260.7亿美元--CFTC/路透

路透6月26日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多头仓位。

6月23日止当周，美元净多仓升至260.7亿美元，此前一周为238.2亿美元。这是连续第二周美元净多仓低于300亿美元。

此前一周美元净多仓降至11个月最低点。

做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种将下滑。

同时，欧元的净空仓从89,357口上升至99,306口，前一周的欧元净空仓是7月底以来最低。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

6月23日当周 前一周

多头仓位 39,019 64,760

空头仓 126,736 145,424

净仓位 -87,717 -80,664

欧元(125,000欧元为1口)

6月23日当周 前一周

多头仓位 67,867 82,714

空头仓位 167,173 172,071

净仓位 -99,306 -89,357

英镑(62,500英镑为1口)

6月23日当周 前一周

多头仓位 51,530 33,877

空头仓位 73,724 59,311

净仓位 -22,194 -25,434

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

6月23日当周 前一周

多头仓位 9,910 8,858

空头仓位 2,838 3,500

净仓位 7,072 5,358

加元(100,000加元为1口)

6月23日当周 前一周

多头仓位 18,270 22,484

空头仓位 35,849 34,765

净仓位 -17,579 -12,281

澳元(100,000澳元为1口)

6月23日当周 前一周

多头仓位 56,099 65,421

空头仓位 65,151 69,469

净仓位 -9,052 -4,048

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

6月23日当周 前一周

多头仓位 19,661 19,382

空头仓位 33,224 28,550

净仓位 -13,563 -9,168

(完)

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