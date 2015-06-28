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市场报道 | 2015年 6月 28日 星期日 12:20 BJT

CFTC报告：COMEX期铜6月23日持仓报告(表)

路透6月26日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年6月23日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(184,635口)

54,093 77,732 27,189 88,108 61,595 169,390 166,516 15,245 18,119

较6月16日变动(未平仓合约：增加2,870口) 　　 558 7,685 339 1,170 -4,449 2,067 3,575 803 -705

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.3 42.1 14.7 47.7 33.4 91.7 90.2 8.3 9.8

各类交易商数量(总计为272家)

82 105 64 52 52 177 195(完)

(整理 王兴亚；审校 张若琪)
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