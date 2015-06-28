版本:
中国
市场报道 | 2015年 6月 28日 星期日 12:17 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货6月23日持仓报告(表)

路透6月26日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年6月23日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(163,466口)

68,947 39,447 8,730 73,687 106,279 151,364 154,456 12,102 9,010

较6月16日变动(未平仓合约：减少5,979口)

2,511 3,494 -3,905 -1,781 -3,772 -3,175 -4,183 -2,804 -1,796

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

42.2 24.1 5.3 45.1 65.0 92.6 94.5 7.4 5.5

各类交易商数量(总计为243家)

89 70 40 47 58 151 157(完)

(整理 王兴亚；审校 张若琪)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐