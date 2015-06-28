CFTC报告：ICE棉花期货6月23日持仓报告(表)

欧元债市：意大利公债收益率触及六周高点，但特朗普讲话令欧债收益率普跌
路透伦敦1月23日 - 意大利公债收益率周一触及六周高点，周二意大利宪法法院就新的选举法的合法性开庭，可能影响下一次大选的时间。
路透6月26日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年6月23日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(163,466口)
68,947 39,447 8,730 73,687 106,279 151,364 154,456 12,102 9,010
较6月16日变动(未平仓合约：减少5,979口)
2,511 3,494 -3,905 -1,781 -3,772 -3,175 -4,183 -2,804 -1,796
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
42.2 24.1 5.3 45.1 65.0 92.6 94.5 7.4 5.5
各类交易商数量(总计为243家)
89 70 40 47 58 151 157(完)
(整理 王兴亚；审校 张若琪)
路透伦敦1月23日 - 意大利公债收益率周一触及六周高点，周二意大利宪法法院就新的选举法的合法性开庭，可能影响下一次大选的时间。
路透约翰内斯堡1月23日 - 南非兰特周一上涨，因新兴市场资产得益于商品价格走高，美国总统特朗普财政政策的不确定性打击了美元。
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