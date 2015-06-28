版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 28日 星期日 15:48 BJT

金砖国家：6月26日股汇市收盘纵览

路透6月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月26日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周五下滑0.76%或7.55点，报980.63点。

中国股市：沪综指收挫7.4%创逾五个月最大单日跌幅，个股大面积跌停

中国汇市：人民币微收升，强势购汇与大行结汇拉锯下走势胶着

香港股市：恒指收挫1.8%，受中国内地及国际股市颓势拖累

============================================================================

巴西股市：受巴西国家石油公司(Petrobras) 涨势推动，指标Bovespa指数 收高1.58%至54,016.97点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1260/82，上日收报3.1269/81。

============================================================================

南非股市：中断四日涨势收跌，因希腊再度未与债权人敲定协议，让投资人追捧避险资产。Top-40指数 收低0.43%，至47,054点。大盘综合指数 跌0.35%，报52,669点。

南非汇市：兰特兑美元急跌1%，因经济疲弱和希腊前途未卜

=========================================================================

印度股市：下跌，因央行压力测试显示银行业不良贷款激增，打压民营银行股价下跌；不过大盘连续两周周线上扬。指标BSE指数 周五跌0.3%至27,811.84点，但周线上涨1.8%。NSE指数 收低0.2%至8,381.10点，一周累计上扬1.9%。

印度汇市：卢比兑美元 收报63.64/63.65，上日收报63.62/63.63。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报943.010点。MSCI明晟俄罗斯指数 下滑0.19%，报513.69点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.11%，报54.780卢布。卢布兑欧元 升0.07%，至61.190卢布。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐