金砖国家：6月26日股汇市收盘纵览

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透6月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月26日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周五下滑0.76%或7.55点，报980.63点。
中国股市：沪综指收挫7.4%创逾五个月最大单日跌幅，个股大面积跌停
中国汇市：人民币微收升，强势购汇与大行结汇拉锯下走势胶着
香港股市：恒指收挫1.8%，受中国内地及国际股市颓势拖累
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巴西股市：受巴西国家石油公司(Petrobras) 涨势推动，指标Bovespa指数 收高1.58%至54,016.97点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1260/82，上日收报3.1269/81。
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南非股市：中断四日涨势收跌，因希腊再度未与债权人敲定协议，让投资人追捧避险资产。Top-40指数 收低0.43%，至47,054点。大盘综合指数 跌0.35%，报52,669点。
南非汇市：兰特兑美元急跌1%，因经济疲弱和希腊前途未卜
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印度股市：下跌，因央行压力测试显示银行业不良贷款激增，打压民营银行股价下跌；不过大盘连续两周周线上扬。指标BSE指数 周五跌0.3%至27,811.84点，但周线上涨1.8%。NSE指数 收低0.2%至8,381.10点，一周累计上扬1.9%。
印度汇市：卢比兑美元 收报63.64/63.65，上日收报63.62/63.63。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报943.010点。MSCI明晟俄罗斯指数 下滑0.19%，报513.69点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.11%，报54.780卢布。卢布兑欧元 升0.07%，至61.190卢布。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率