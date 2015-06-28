更新版 1-中国社保：地方社保金交全国社保统筹管理方案将出台，规模约两万亿—消息

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路透香港6月28日 - 两位熟悉情况的消息人士周日表示，地方社保金划拨给全国社保基金统筹管理的方案已获得中国国务院通过，方案最快将在年底之前落实。此次纳入全国社保统筹管理的地方社保资金规模约在两万亿元人民币。

这一方案的落实，不仅给中国资本市场带来稳定的长期资金，也将令地方社保金的收益增加，解决中国养老金捉衿见肘的问题。

“方案已经获国务院通过，整体资金规模约两万亿，近期股市大跌，可能会推动相关部门加快落实。”上述消息人士称。

中国本地媒体周日已有相关报导，但其援引一位消息人士称，资金规模约1.3万亿。路透已数次致电全国社保基金办公室，暂未获得即时回应。

中国全国社会保障基金年报显示，社保基金2012年首次受托运营广东省企业职工基本养老保险结存资金1,000亿元以来，累计投资收益173.36亿元。而据新华社报道，今年初山东省1,000亿元基本养老金结余也委托全国社保基金理事会投资运营。

今年初，中国人社部部长尹蔚民称，养老保险基金的投资运营没有实现保值增值的目的，实际上是处于一种贬值的状态；人社部已经形成了基本的方案，有望于今年下半年按程序报请国务院审定，该方案适当地将养老保险集中委托给专业的投资机构来进行投资运营。

而全国社会保障基金年报称，基金去年共计实现投资收益率为11.69％，自成立以来的年均投资收益率8.38%，去年权益投资收益额1,424.60亿元，收益率高出其年均投资收益率3.31个百分点。

全国社保基金理事会副理事长王忠民在2015中国证券投资基金业协会夏季论坛上称，社保基金目前在二级市场中的投资规模已达1,700亿元，占其资产配置份额的30%左右。