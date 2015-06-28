欧洲政经：奥地利财长称，希腊退出欧元区看来“几乎不可避免”

路透维也纳6月28日 - 奥地利财长表示，希腊退出欧元区“目前看来几乎不可避免”，并称只有希腊先提出退出，欧盟和其他国家同意其请求，才有可能退欧。

希腊已经决定在7月5日举行公投，选民将投票决定是否接受政府所反对的条件严苛的新救助条款。

“对欧元区国家而言，后果不会像希腊那样糟糕。很显然，一个国家在任何情况下都不能胁迫欧盟和欧元区国家，”奥地利报纸Die Presse引述财长报导称。(完)