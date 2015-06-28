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亚洲 | 2015年 6月 28日 星期日 16:53 BJT

全球金融：印尼将成为亚投行第八大股东，未来五年出资6.721亿美元

路透雅加达6月28日 - 印尼财政部在周日发表的声明中称，该国将签署成为亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)的创始成员国，未来五年将向其投资6.721亿美元。

声明称，印尼将成为亚投行第八大股东，但并未详细说明将持有的股权比例。印尼财长Bambang Brodjonegoro将出访北京，周一参加亚投行协定的签署。(完)

(编译 王兴亚；审校 张若琪)
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