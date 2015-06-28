德国财政：政府拟于2019年之前逐年增加支出，归功于预算平衡--官员

较高的就业水平以及薪资大幅调升令德国工人受益，德国政府的收入也随之增加。德国在5月将今年税收收入预期上调了约1%。

德国财政机构本周稍早时称，德国第三季度发债规模将比原计划减少50亿欧元，也佐证了德国政府税收收入增加。

德国内阁将在未来一周通过2016年预算草案，以及直至2019年的财政计划。

德国支出增加无疑是个好消息，特别是对德国的欧元区伙伴而言，这些国家一直在呼吁德国增加投资以刺激欧元区经济。

据上述政府官员表示，新增支出的用途包括2016-2018年的一项100亿欧元额外投资项目，该项目于去年11月公布；此外还将在2016-2019年增加83亿欧元发展支出。

这些官员还称，政府将减税逾50亿欧元。