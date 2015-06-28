德国财政：政府拟于2019年之前逐年增加支出，归功于预算平衡--官员

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
较高的就业水平以及薪资大幅调升令德国工人受益，德国政府的收入也随之增加。德国在5月将今年税收收入预期上调了约1%。
德国财政机构本周稍早时称，德国第三季度发债规模将比原计划减少50亿欧元，也佐证了德国政府税收收入增加。
德国内阁将在未来一周通过2016年预算草案，以及直至2019年的财政计划。
德国支出增加无疑是个好消息，特别是对德国的欧元区伙伴而言，这些国家一直在呼吁德国增加投资以刺激欧元区经济。
据上述政府官员表示，新增支出的用途包括2016-2018年的一项100亿欧元额外投资项目，该项目于去年11月公布；此外还将在2016-2019年增加83亿欧元发展支出。
这些官员还称，政府将减税逾50亿欧元。
他们表示，避免出现净新增借款将有助于德国在10年内将一般政府债务与GDP之比降至60%以下，2014年该比例为74.7%。(完) (编译/审校 徐文焰/孙国玉/张荻)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计