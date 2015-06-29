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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 08:21 BJT

全球经济：低利率引发全球金融、债务和增长不稳定--国际清算银行

**不稳定性与长期疲弱**

立场通常较为保留的BIS以强烈的措词表示，全球特别宽松的货币政策可能引起资产市场的“普遍性的错误定价”，股市与部分公司债市场目前已经出现“相当程度的紧绷”。

重返较正常政策之路将是“崎岖的”，尤其是低利率已经推升一种“由债务激发的有缺陷全球成长模式”--此即最初导致危机的因素。

BIS表示，金融危机之后，各国央行肩负确保复苏重担的时间已经过久；如今，必须采取能够维持全球经济与金融体系稳定的长期政策。

BIS表示，去年6月至今年1月油价重挫60%，提供了这样操作的空间，各国政府不应错过此一良机。

BIS表示。如果政府、央行与金融管理者方面未能采行更加“审慎的”政策，可能会“加固不稳定性与长期疲弱”。(完) (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 龚芳/张涛)

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