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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 08:19 BJT

《汇市简讯》欧元/瑞郎低开，4月以来趋势线承压

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    * 欧元/瑞郎在亚洲时段低开0.45%，继续承压
    * 动能指标显示，五日、10日和20日移动均线触顶--空头型态确立
    * 目标下看5月趋势低点1.0280--重点关注瑞士央行利率政策
    * 自4月低点开始的趋势线切入位1.0313承压--下方首道支撑位在1.0
280
    * 亚洲时段高点1.0390及纽约收盘1.0432为初步阻力位
    * 图表： link.reuters.com/ger94w
    (完)
    
      

 (编译 郑茵 审校 徐文焰)

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