中国经济：交行等三家金融机构存在钢贸及政府平台 风控不足等问题--审计署

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透北京6月29日 - 中国审计署周末公布对交通银行 、中国出口信用保险公司和国家开发银行 2013年度资产负债损益审计结果。审计署金融审计司主要负责人称，三家机构钢贸企业贷款、政府融资平台贷款等风险管控不足；涉外项目的市场风险识别和管理能力还需进一步提高。
审计署网站刊登该署金融审计司主要负责人就审计工作报告答记者问称，三家机构存在违规经营，部分领域风险管控不到位，向手续不完备、资本金不足、贷款申请资料不实等不符合贷款条件的企业和项目违规发放贷款，以及办理无真实贸易背景的票据业务等问题。
该负责人并称，三家金融机构钢贸企业贷款、政府融资平台贷款等执行贷款“三查”制度不严，风险管控不足，给银行资产质量管理带来一定压力。
6月28日，受国务院委托，审计署向全国人大常委会报告了2014年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况，报告中专门列明了交通银行股份有限公司、中国出口信用保险公司、国家开发银行股份有限公司2013年度资产负债损益审计结果。
上述审计署金融审计司主要负责人指出，三家金融机构服务“走出去”相关业务管理存在薄弱环节，涉外项目的市场风险识别和管理能力还需进一步提高；同时，中小企业从部分银行获取的贷款中存在提高利率、额外收费等问题，融资难、融资贵问题仍未得到有效解决。
对于问题整改，审计署称，三家金融企业对本次审计指出的问题，通过清收贷款、完善手续、调整账务等方式进行整改；并严格责任追究处理了相关责任人。
对加强金融企业管理，审计署提出，要进一步加强对小微企业等薄弱领域和战略重点领域的信贷支持，更好地贯彻落实国家各项宏观调控政策；严格审贷制度，及时对各类业务风险进行全面排查，积极创新不良资产处置工具与方式，切实提高信贷风险管理水平。（完）
(发稿 李贺; 审校 杨淑祯)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价