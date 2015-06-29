版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 08:21 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月29日

路透香港6月29日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1
美元=7.7523港元 )
    
    美国股市周五涨跌互现，道琼工业指数 升56.32点，或0.31%，至17,946.68点;标普500指
数收盘基本持平，但本周收跌，因在希腊与债权人周末为避免违约作最后努力前，投资者持谨慎态
度。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       142.620   -1.46      28159            11.056      -0.57
 中国铝业                      12.630   -2.85      42004             3.916      -0.60
 中国移动                      64.590   -1.55     202705           100.144       0.34
 中国人寿                      21.280   -3.05     240370            32.994      -0.62
 中石油                       112.710   -2.45      25985             8.738      -0.14
 中石化                        85.450   -1.95      32042             6.624      -0.54
 汇丰控股                      46.500   -0.30    1529979            72.096       0.20
 中电信                        58.850   -2.84      20355             4.562       0.05
 中国联通                      15.750   -3.20     264999            12.210       1.24
 兖州煤业                       8.040   -5.41      54810             6.233      -1.22
 华能国际                      53.340   -3.84      28511            10.338      -1.92
 南方航空                      57.630   -8.00      27150             8.935      -0.16
 东方航空                      42.200   -6.55      12388             6.543      -1.01
 中芯国际                       5.640   -4.57      29604             0.874      -0.63
 （完）

 (整理　梁慧仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐