《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月29日

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透香港6月29日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1 美元=7.7523港元 ) 美国股市周五涨跌互现，道琼工业指数 升56.32点，或0.31%，至17,946.68点;标普500指 数收盘基本持平，但本周收跌，因在希腊与债权人周末为避免违约作最后努力前，投资者持谨慎态 度。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 142.620 -1.46 28159 11.056 -0.57 中国铝业 12.630 -2.85 42004 3.916 -0.60 中国移动 64.590 -1.55 202705 100.144 0.34 中国人寿 21.280 -3.05 240370 32.994 -0.62 中石油 112.710 -2.45 25985 8.738 -0.14 中石化 85.450 -1.95 32042 6.624 -0.54 汇丰控股 46.500 -0.30 1529979 72.096 0.20 中电信 58.850 -2.84 20355 4.562 0.05 中国联通 15.750 -3.20 264999 12.210 1.24 兖州煤业 8.040 -5.41 54810 6.233 -1.22 华能国际 53.340 -3.84 28511 10.338 -1.92 南方航空 57.630 -8.00 27150 8.935 -0.16 东方航空 42.200 -6.55 12388 6.543 -1.01 中芯国际 5.640 -4.57 29604 0.874 -0.63 （完） (整理 梁慧仪)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价