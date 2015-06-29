中国经济：部分地方存在少征或违规使用土地出让收入等问题--审计署

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透北京6月29日 - 中国审计署最新公布对土地出让收支和耕地保护情况审计结果显示，有关部门和地方在土地出让收支管理、建设用地审批征收供应和耕地保护等方面，仍存在一些问题。
审计署网站周日晚间刊登问答称，问题具体表现在少征土地出让收入，通过收入空转等方式虚增土地出让收入，土地出让收入违规用于弥补行政经费、对外出借、修建楼堂馆所等。
一些地方和单位少支付、编造虚假资料套取或骗取征地拆迁补偿资金；一些地方土地出让收支核算部规范，存在滞留财政专户或直接坐支的问题。
建设用地审批方面，违规超计划或超规划审批、越权或拆分审批、少批多征或未批先征等批地征地；违规协议出让、虚假“招拍挂”或“毛地”出让等供地；违规以租代征、改变规划条件等用地。
此外，地方自行规划建设城市新区，有的突破土地或城市规划，有的占用土地长期未用；有的地方违规审批设立开发区或自行扩大开发区范围；有的地区基本农田保护面积少于耕地保护目标责任书确定的考核量，有的地区划定的基本农田质量较差，部分土地整治项目存在补充耕地虚增数量、质量不达标和挤占挪用整治资金等问题。
审计署特别提及，这次审计针对一些地方为招商引资，采取减征、免征和先征后返等方式，向用地单位减免、返还土地出让收入，进行了重点调查。
结果显示，2014年以前，也就是此次审计的时间范围内（2008年至2013年）各地减免、返还土地出让收入比较普遍，但从审计情况看，减免、返还的土地出让收入大部分用于支持实体经济发展，依靠土地优惠的招商引资项目基本都已落地，为解决就业、创造税收、提高了城乡居民收入等发挥了重要作用。
针对土地领域的腐败问题，此次审计过程中对重大违法违纪、重大损失浪费以及乱作为、不作为问题，坚决予以查处。目前已经移送有关地方以及纪检监察、司法机关等重大违法违纪问题397件，有关地方和部门正在组织查处。
审计署称，本次审计发现的问题大多是多年累积形成的，是在中国经济发展方式尚未根本转变、经济结构调整尚未完全到位、经济社会快速发展用地需求日益增多的背景下产生的，既有法律法规、政策制度不健全的原因，也有管理不到位、执法不严格等原因，本次审计发现的问题大都是在2013年以前发生的。（完）
浏览问答原文，点选审计署链接：here (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
(新增2013-2016年GDP环比增速数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9