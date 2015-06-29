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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 08:36 BJT

《中国重要政经日程》--6月29日

==========================今日重要政经日程==========================

*6/29（周一）

--上午10时 国务院新闻办公室举行新闻发布会，国务院侨务办公室副主任庄荣文介绍侨务经济科技工作有关情况。

--亚投行创始成员国在北京举行签署《亚洲基础设施投资银行协定》仪式，习近平出席。

==========================近期重要政经日程==========================

*6/30（周二）

--上午10时 国务院新闻办公室在国新办新闻发布厅举行发布会，国家卫生计生委副主任、国家中医药管理局局长王国强介绍《中国居民营养与慢性病状况报告（2015）》有关情况。

7/9（周四）

--新浪财经主办的“2015（第三届）银行业发展论坛”在北京金融街威斯汀大酒店举办。

7/15（周三）

--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布二季度/上半年国内生产总值(GDP)等数据

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/19（周一）

--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)等数据

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: 1. *代表新增日程

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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